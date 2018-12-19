Он традиционно проводится на базе кафедры маркетинга, коммерции и рекламы факультета экономики и управления ОГУ. В этом году его девиз — «Хочешь сделать лучше всех – сделай сам». Заведующая кафедрой Ольга Калиева, открывая мероприятие, подчеркнула, что форум стимулирует молодых людей к творчеству и помогает им осознать ценность мира.

Как рассказала один из организаторов мероприятия доцент кафедры Татьяна Мельникова, в конкурсе фотографий и видеороликов в этом году приняли участие студенты финансово-экономического факультета, факультета экономики и управления, Университетского колледжа, учащиеся школ № 40, № 87 Оренбурга и впервые – факультета математики и информационных технологий ОГУ. На фотоснимках молодые люди попытались отразить свое личное видение занятий для души, течение жизни через времена года и собственные школьные годы. Видеоролики поднимали темы добра и милосердия, экологии, профессионализма в выбранном деле.

Победителям вручили дипломы, ценные подарки представители организаций-партнеров: финансовой организации «НИКО-БАНК» Алексей Корнилов, директор компании «Sell-us» Ярослав Акулиничев, директор студии «В гостях у Деда Мороза» Анастасия Шаболкина и другие. Анастасия Шаболкина, в частности, особо отметила ролики, в которых студенты рассказали о мастерах своего дела.

Для участников форума и гостей студенты ОГУ подготовили концерт.