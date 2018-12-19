О том, как выявить сговоры на торгах, Орен.Ру рассказал руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области Владимир Васильевич Окшин.

— Владимир Васильевич, как антимонопольному органу удается выявить сговор на торгах?

— Об этом может свидетельствовать ряд признаков, среди которых: минимальное снижение начальной цены, осведомленность участников о конкурентах и их предложениях, минимальное число участников, большинство торгов выигрывает одна и та же компания, либо ряд компаний выигрывают торги по очереди, неявка на процедуру торгов, присутствие участников, не заявивших своего предложения, ограничение доступа информации о предстоящих торгах.

— Расскажите о конкретных примерах, на какие ухищрения идут участники сговора для достижения своей корыстной цели?

— Зачастую используется известная схема «таран», когда участники конкурсных процедур, заранее сговорившись, занижают цену до демпинговой, в то время как добросовестные участники теряют интерес к торгам. Затем один из участников сговора на последних секундах торгов делает заявку незначительно ниже цены добросовестного участника и победители отказываются от заключения контракта или их отстраняют за ошибки, или несоответствия требованиям документации и контракт получает компания по цене, незначительно отличающейся от начальной максимальной цены.

В этом году Оренбургское УФАС России рассмотрело дело о заключении антиконкурентного соглашения, в котором три участника аукциона на оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования округа, используя схему «таран», своим поведением ввели в заблуждение иных участников закупки и тем самым ограничили здоровую конкуренцию.

— Какова статистика выявления картелей Оренбургским УФАС России и откуда поступает информация о сговорах?

— В 2018 году раскрыт один сговор, в 2017 году – пять, а в 2016 году – 3. По данным мониторинга ФАС за первое полугодие текущего года, наибольшее число картелей и иных антиконкурентных соглашений выявляется в сферах поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий, в строительстве и при поставках продуктов питания.

В антимонопольный орган поступают материалы из правоохранительных органов, общественных объединений. Кроме того, информацию получаем из сообщений и заявлений физических и юридических лиц, средств массовой информации. Также существует специальный Интернет-сервис «антикартель», где предусмотрена возможность анонимно сообщить о картельном сговоре.

— Какое наказание несут участники сговора?

— Картель – это весьма опасное для экономики явление, которое в зависимости от последствий может быть признано административным правонарушением либо уголовно-наказуемым деянием.

Кодексом об административных правонарушениях (ч.2 ст. 14.32) предусмотрена ответственность в виде штрафа: на должностных лиц в размере от 20 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей. Данная мера наказания применяется для всех участников сговора, независимо от того, получил ли виновный контракт.

Отмечу, что неуплата административного штрафа в установленный срок составляет событие административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере.

Также предусмотрена уголовная ответственность (ст. 178 Уголовного кодекса РФ), предусматривающая до семи лет лишения свободы.

— Уже не раз появлялись сообщения, что в настоящее время участники сговора используют современные технологии, цифровые. Расскажите, пожалуйста, какие меры существуют для их разоблачения?

— В Федеральной антимонопольной службе работают над созданием специализированного подразделения для расследования дел о картелях и других антиконкурентных соглашениях в цифровой сфере. Оно станет частью уже существующего Управления по борьбе с картелями. Создание нового подразделения идет в ногу с обсуждением пятого «антимонопольного пакета» ФАС, который также называют «цифровым»: он стал ответом регулятора на становление эпохи «больших данных».

ФАС уже внедрила многопараметрическую систему выявления и доказывания сговоров на торгах, с помощью которой специалисты могут выявить картель, не вставая из-за рабочего стола, всего за сутки, а собрать и проанализировать доказательства — за месяц. Кроме того, ФАС разрабатывает автоматизированную программу по выявлению и доказыванию картелей — веб-сервис «Большой цифровой кот». Сервис поможет следить за проведением аукционов и выявлять антиконкурентные соглашения. Программа будет работать, загружая данные СМИ, электронных торговых площадок, открытых источников.

— Подводя итог, расскажите, чем опасны картели?

— Картели не только опасны, но и разрушительны для экономики! Сговор на торгах является наиболее часто встречающимся видом антиконкурентного соглашения. Только вдумайтесь, по имеющимся у ФАС России оценкам: государство ежегодно теряет до триллиона рублей на картелях!

Опасность заключается в нескольких факторах. Во-первых – высокая латентность картелей. Добросовестные участники рынка или потребители могут не догадываться, что против них или за их счет действует картель. Во-вторых – негативное влияние на экономику от реализации картеля. С одной стороны, здесь весьма тяжелые экономические последствия в виде отсутствия ценовой конкуренции и рост цен на товарных рынках, поддержание цен на торгах, устранение с рынка конкурентов и пр. С другой – осознание и использование картелем своей рыночной власти. Это позволяет сильно не заботиться о качестве поставляемых товаров, работ и услуг или не тратить средства на совершенствование производства. Альтернативы у покупателей все равно нет. Ввиду того, что картель – это соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то такое явление может встречаться в любых конкурентных сферах экономики.