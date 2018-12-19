Незаконно отчужденный земельный участок возвращен в госсобственность

Абдулинская межрайонная прокуратура в ходе проверки деятельности администрации Абдулинского городского округа выявила несоблюдение антикоррупционных требований.

Так, установлено, что в декабре 2016 года жителю г. Абдулино, состоящему в родственных связях с председателем комитета имущественных и земельных отношений администрации Абдулинского городского округа, без торгов был предоставлен в аренду земельный участок.

При этом арендатор нуждающимся в улучшении жилищных условий не признавался, на соответствующем учете в таком качестве не состоял, а, следовательно, права на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство не имел.

Как выяснилось в ходе проверки, председатель комитета мер к урегулированию возникшего конфликта интересов не принял, работодателю о возникших обстоятельствах не сообщил.

В целях устранения нарушений антикоррупционного законодательства прокуратура направила главе городского округа представление. По итогам его рассмотрения земельный участок возвращен в государственную собственность, за нарушения закона виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.