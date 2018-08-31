Дмитрий Кулагин: «Современный работник библиотечной сферы является активным, творческим человеком»

Евразийский библиотечный форум сегодня, 31 августа, начал свою работу в Оренбурге. Библиотекари Оренбуржья совместно с коллегами из Казахстана будут делиться опытом работы, обсуждать перспективы международного сотрудничества, предлагать решения актуальных вопросов библиотечной сферы, выстраивать направления сотрудничества в культурно-просветительской деятельности.

Участников научной встречи поприветствовал вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин. Он подчеркнул, что современный работник библиотечной сферы является активным, творческим человеком.

– В настоящее время библиотека – это центр жизни. Это структура, которая объединяет неравнодушных людей. И работа библиотекарей сводится не только к каким-то механическим действиям по выдаче книг. Наши библиотеки, как и в Республике Казахстан, являются живыми структурами, в которых работают энтузиасты, – сказал Дмитрий Кулагин. – В библиотеках Оренбургской области «работают» сто тысяч экземпляров книг на различных национальных языках. И из них пять тысяч – на казахском. И эти книги не со слипшимися страницами, потому к ним есть интерес, их читают. В большинстве учреждений есть секция национальной литературы. В библиотечной сфере нашего региона организована многоплановая просветительская деятельность: это литературно-музыкальные часы, фестивали, выставки, вечера встреч. Когда мы проводим какое-нибудь значимое областное мероприятие, то библиотеки – стопроцентные участники. Важно отметить, что оренбуржцы активно сотрудничают с казахстанскими коллегами. Наши библиотеки не замыкаются, а активно расширяют круг культурного общения.

Заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской области Алла Лигостаева рассказала о примерах необычных инициатив работников библиотек.

– Работники библиотечной системы Оренбургской области работают не только в рамках традиционных направлений. Зачастую они выходят с неожиданными инициативами. Руководители библиотек предлагают очень интересные формы работы. Например, открытием прошлого года стал проект Оренбургской областной библиотеки имени Крупской «Оренбургская провинция: культурный слой». В библиотеки проводятся встречи и дискуссии на самые разные темы с представителями муниципальных образований региона. Ведь каждый район, каждый населенный пункт Оренбуржья уникален, там живут интересные творческие люди. И через этот проект им представляется возможность познакомить всех со своей жизнью, коллективами и идеями. Есть еще и много других необычных проектов. Уверена, что и наши коллеги из Казахстана ведут такую же увлекательную творческую деятельность. И сегодняшний полезный разговор, думаю, найдет продолжение, – отметила Алла Лигостаева.

Организаторами Евразийского библиотечного форума выступают АНО «Содружество народов Евразии», Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской, Ассамблея народов Оренбургской области и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского госуниверситета.

В его работе принимают участие сотрудники Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки, Актюбинской областной универсальной научной библиотеки им. С. Баишева, Актюбинской областной юношеской библиотеки им. С. Жиенбаева, Актюбинской областной детской библиотеки им. Н. Байганина, Актюбинской областной библиотеки для слабовидящих и незрячих граждан, Западно-Казахстанской областной универсальной научной библиотеки им. Ж.Молдагалиева, Западно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки им. Х.Есенжановой, Костанайской областной универсальной научной библиотеки им. Л.Н.Толстого, многочисленных городских и районных библиотек.