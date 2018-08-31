Заседание Уральского бассейнового совета

30 августа, губернатор Юрий Берг принял участие в двадцатом заседании бассейнового совета Уральского бассейнового округа. В своем выступлении губернатор отметил, что вопросы сохранения и рационального использования водных ресурсов входят в число приоритетных в международной и национальной политике.

— Важно, что под эгидой совета представители деловой, культурной, интеллектуальной элиты общества вместе работают над проблемами экологической, гидрометеорологической и энергетической безопасности, развития водного законодательства Российской Федерации, — подчеркнул Юрий Берг.

В заседании приняли участие председатель Бассейнового совета — руководитель Нижне-Волжского бассейнового водного управления Анатолий Быков, первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, глава регионального минстроя Александр Полухин, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области по ЖКХ и водным ресурсам Дмитрий Аниськов, члены Бассейнового совета, представители федеральных органов власти, профильных ведомств Оренбургской, Челябинской областей и Республики Башкортостан, общественных организаций и научного сообщества.

Темами для обсуждения в этот раз стали мониторинг водных объектов, безопасность гидротехнических сооружений и осуществление государственного надзора в этой сфере.

В Оренбургской области активно ведется работа по сокращению бесхозяйных ГТС. Созданная при Правительстве области в 2015 году межведомственная комиссия по координации деятельности по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений активизировала взаимодействие между всеми уровнями власти и контролирующими органами по выявлению бесхозяйных сооружений.

Благодаря работе комиссии за период 2015-2017 годов список гидротехнических сооружений области сократился с 1605 до 1135 объектов. Из перечня бесхозяйных ГТС исключено 128 объектов (82 – утратили свое функциональное назначение, 46 ГТС оформлены в муниципальную собственность). Сегодня доля бесхозяйных объектов в общем количестве всех ГТС, расположенных на территории области, составляет 13 %.

Сейчас в регионе продолжается внеплановая инвентаризация гидротехнических сооружений. После комиссионного обследования каждого из выявленных объектов будет принято решение о включении ГТС в перечень Ростехнадзора и целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

— Особое внимание муниципалитетам рекомендовано обратить на частных землепользователей. Зачастую собственники земельных участков возводят плотины без какой-либо разрешительной документации, нарушая при этом земельное и градостроительное законодательство, — отметил в своем выступлении заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области по ЖКХ и водным ресурсам Дмитрий Аниськов. — Вместе с тем, в результате разрушения таких опасных объектов может быть нанесен значительный ущерб населению и объектам экономики. В этом случае ответственность ложится на органы местного самоуправления. Поэтому при выявлении таких нарушений необходимо подключать контролирующие органы – органы прокуратуры и Ростехнадзор.

Заседание Уральского бассейнового совета

Одним из острых вопросов остается нелегитимное водопользование. Участники совещания отметили, что действуя без оформления разрешительных документов на пользование водными объектами, предприятия наносят значительный вред водной системе области.

В целях выявления нарушений Правительством области организована совместная работа с Прокуратурой Оренбургской области, что привело к снижению числа нелегитимных водопользователей. Так за 2017 год в доход федерального бюджета в качестве платы за пользование водными объектами поступило 24,7 млн. руб., что составило 129 % от плана поступлений платы за пользование водными объектами. На плановый период 2018 года сумма платы за пользование водными объектами по действующим договорам водопользования составит 26,5 млн. рублей.

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