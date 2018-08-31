30 августа, губернатор Юрий Берг принял участие в двадцатом заседании бассейнового совета Уральского бассейнового округа. В своем выступлении губернатор отметил, что вопросы сохранения и рационального использования водных ресурсов входят в число приоритетных в международной и национальной политике.

— Важно, что под эгидой совета представители деловой, культурной, интеллектуальной элиты общества вместе работают над проблемами экологической, гидрометеорологической и энергетической безопасности, развития водного законодательства Российской Федерации, — подчеркнул Юрий Берг.

В заседании приняли участие председатель Бассейнового совета — руководитель Нижне-Волжского бассейнового водного управления Анатолий Быков, первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, глава регионального минстроя Александр Полухин, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области по ЖКХ и водным ресурсам Дмитрий Аниськов, члены Бассейнового совета, представители федеральных органов власти, профильных ведомств Оренбургской, Челябинской областей и Республики Башкортостан, общественных организаций и научного сообщества.

Темами для обсуждения в этот раз стали мониторинг водных объектов, безопасность гидротехнических сооружений и осуществление государственного надзора в этой сфере.

В Оренбургской области активно ведется работа по сокращению бесхозяйных ГТС. Созданная при Правительстве области в 2015 году межведомственная комиссия по координации деятельности по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений активизировала взаимодействие между всеми уровнями власти и контролирующими органами по выявлению бесхозяйных сооружений.

Благодаря работе комиссии за период 2015-2017 годов список гидротехнических сооружений области сократился с 1605 до 1135 объектов. Из перечня бесхозяйных ГТС исключено 128 объектов (82 – утратили свое функциональное назначение, 46 ГТС оформлены в муниципальную собственность). Сегодня доля бесхозяйных объектов в общем количестве всех ГТС, расположенных на территории области, составляет 13 %.

Сейчас в регионе продолжается внеплановая инвентаризация гидротехнических сооружений. После комиссионного обследования каждого из выявленных объектов будет принято решение о включении ГТС в перечень Ростехнадзора и целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

— Особое внимание муниципалитетам рекомендовано обратить на частных землепользователей. Зачастую собственники земельных участков возводят плотины без какой-либо разрешительной документации, нарушая при этом земельное и градостроительное законодательство, — отметил в своем выступлении заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области по ЖКХ и водным ресурсам Дмитрий Аниськов. — Вместе с тем, в результате разрушения таких опасных объектов может быть нанесен значительный ущерб населению и объектам экономики. В этом случае ответственность ложится на органы местного самоуправления. Поэтому при выявлении таких нарушений необходимо подключать контролирующие органы – органы прокуратуры и Ростехнадзор.

Одним из острых вопросов остается нелегитимное водопользование. Участники совещания отметили, что действуя без оформления разрешительных документов на пользование водными объектами, предприятия наносят значительный вред водной системе области.

В целях выявления нарушений Правительством области организована совместная работа с Прокуратурой Оренбургской области, что привело к снижению числа нелегитимных водопользователей. Так за 2017 год в доход федерального бюджета в качестве платы за пользование водными объектами поступило 24,7 млн. руб., что составило 129 % от плана поступлений платы за пользование водными объектами. На плановый период 2018 года сумма платы за пользование водными объектами по действующим договорам водопользования составит 26,5 млн. рублей.