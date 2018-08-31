В региональном минстрое обсудили варианты окончания строительства проблемного объекта в Бузулуке

В Бузулуке жилой дом по ул. Московской на 192 квартиры является на сегодня единственным проблемным объектом долевого строительства в Оренбургской области. По нему в региональном реестре пострадавших дольщиков состоит 36 граждан.

Одним из вариантов завершения строительства дома может стать привлечение нового застройщика, готового инвестировать свои средства в этот объект. Данный вопрос стал главной темой совещания, прошедшего в минстрое области под председательством заместителя министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Ольги Мищеряковой. В работе совещания приняли участие руководство инспекции государственного строительного надзора, арбитражный управляющий, представители городской администрации и одной из крупнейших строительных компаний Бузулука.

Особое внимание было уделено проработке юридических и финансовых вопросов, которые бы позволили зайти на объект потенциальному застройщику и решить жилищный вопрос пострадавших дольщиков.

Строительство дома, начатое в октябре 2013 года, должно было быть завершено еще в декабре 2015 года. Однако в ноябре 2015 года оно было приостановлено в связи с невозможностью заключать новые договоры (районный суд наложил запрет на совершение любых регистрационных действий) и отсутствием у ЗАО «Валера» собственных финансовых средств. Трагическая гибель учредителя и генерального директора компании-застройщика Бориса Калайчиева еще более усугубила сложную ситуацию.

Вопрос по обеспечению законных прав дольщиков был взят на контроль Правительством Оренбургской области. В отношении ЗАО «Валера» была начата процедура банкротства. В результате возникновения спора между кредиторами рассмотрение дела в арбитражном суде затянулось на длительный срок, что не давало возможности определить правовой способ решения проблем по данному объекту.