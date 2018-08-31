Прокуратура Оренбурга требует лишить мэра Евгения Арапова доверия

Прокуратура Оренбурга обратилась в суд с просьбой отозвать доверенность, подписанную главой города Евгением Араповым. Но на заседание представитель прокуратуры не пришел, сообщает портал ётут.рф.

Факт, на первый взгляд, не примечательный. Но если встроить его в сегодняшнюю криминальную картину мэрии и обнажить некоторые фрагменты, то факт начинает играть другими оттенками.

Сразу прошу читать текст не по диагонали, а вникая, и до конца, так как по всей его продолжительности будут всплывать все новые интригующие подробности. В том числе и о коррупции. Да, опять. Ну, а тем, кто читать не любит – дорога в Инстаграм.

ЦЕ ПОДСАДНЫЕ*

В последние годы подавляющее большинство судов с участием администрации Оренбурга проходит примерно одинаково.

Юристы мэрии либо вовсе не являются в заседание, либо посылают туда не работников администрации.

Так, оказывается, бывает. Особенно, когда надо проиграть суд. И так бывает все чаще.

Описываемое судебное заседание не стало исключением.

Истец – прокуратура. В заседание ее представитель не пришел, что не позволило журналисту сайта уточнить суть претензий и какая из многочисленных доверенностей, выданных гражданину Нейфельду, стала причиной разбирательства.

Ответчик – администрация Оренбурга. Вернее было бы назначить таковым главу администрации, так как доверенность, выданная ему, подписана главой города. Но Евгений Арапов, сами понимаете, явиться не может. Юрист администрации, по традиции, был нем, как рыба. Говорил только гражданин Нейфельд, к которому прокуратура претензий не имеет.

Новое лицо в процессе – Вячеслав Нейфельд. Именно ему Евгений Арапов выдал несколько доверенностей представлять интересы администрации Оренбурга в самых разных случаях. И не только Арапов. Но об этом позже.

Гражданин Вячеслав Нейфельд в суд пришел без приглашения. Встал и сказал, что поскольку доверенность глава города выдавал ему лично, то и отвечать он ЖЕЛАЕТ в суде ЛИЧНО. Этакая явка с повинной. Повинную голову… Ну, или еще какая там русская пословица пришла на ум этому юристу.

СУД НЕ РЕШИЛ…

Очевидно, суд не был готов к такому повороту. После совещания… Мне всегда интересно, почему судья удаляется на совещание в одиночку? С кем он там в одиночестве совещается? Смахивает на раздвоение личности.

После совещания суд ничего не решил и перенес рассмотрение дела на 12 сентября.

ЧТО ЗА ПТИЦА?

Вячеслав Нейфельд – юрист не известный широкой публике. Не Астахов, не Падва, не Резник, не Барщевский, не Кучерена.

Однако, фамилия Нейфельд застряла в зубах у любителей пожевать скандальчики еще в 2014 году. Помните громкий передел рынка наружной рекламы?

Напоминаю. Администрация Оренбурга обещала всем, включая депутатов горсовета, провести конкурс на право размещения щитов в марте 2015 года. Но провела его аккурат за неделю ДО 1 января. Под звон бокалов на корпоративах и блеск фейерверков. В результате, как пишет газета «Оренбуржье» (официальный печатный орган Правительства Оренбургской области), рынок наружной рекламы в Оренбурге оказался фактически в руках трех человек: Артема Сафиуллина, Сергея Фролова и Михаила Грачева. Почти три десятка компаний пытались остаться на рекламном рынке Оренбурга, доказывая, что торги проведены с грубыми нарушениями.

Правильность проведенных торгов в разного рода заседаниях суда, УФАС и прочих тогда защищал именно Вячеслав Нейфельд. 24 января 2014 года начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга подписал с гражданином Нейфельдом Соглашение на оказание юридических услуг и выдал доверенность. Так утверждает Геннадий Борисов (да-да, тот заместитель Арапова, что под следствием сейчас).

Участники рекламных баталий утверждают, что все тяготы разбирательств со стороны администрации тащил на себе частный юрист Вячеслав Нейфельд. Причем тащил БЕЗВОЗМЕЗДНО, то есть даром.

А это уже не досужие домыслы. Так гласят официальные ответы на запросы редакции ётут.рф. Под ответами стоят подписи начальника департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергея Бренева, его заместителя, начальника управления по размещению наружной рекламы Оксаны Бондаренко, заместителя главы Оренбурга Геннадия Борисова.

Грянувший год назад бурный передел рынка пассажирских перевозок в Оренбурге разнообразием схем и выгодоприобретателей не порадовал. В СМИ все время фигурируют на стороне тех, кто «проявляет аппетит к пирогу» фамилии Артема Сафиуллина, ныне депутата Оренбургского городского Совета, который периодически выкладывает в своих аккаунтах в соцсетях фотографии, где он гордо значится в группе с работниками администрации города, председателем горсовета Ольгой Березневой.

А также все тех же Сергея Фролова, Евгения Арапова и Вячеслава Нейфельда. Совпадения, вероятно.

САМАРИТЯНИН ЛИ?

Персоналия Вячеслава Нейфельда, как человека на протяжении четырех лет БЕЗВОЗМЕЗДНО, то есть даром вкалывающего на общее благо горожан, заинтересовала редакцию сайта ётут.рф. Причем, она уж очень рядом всегда с фамилией Сафиуллин.

Даже в суде, где директор Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин (истец) выступал против Артема Сафиуллина (ответчик) адвокатствовал Вячеслав Нейфельд.

В январе 2018 года редакция направила запрос в администрацию города. Интересно стало: почему НЕ работник юридического управления администрации и вовсе не работник администрации регулярно представляет ее интересы. Вот вам же тоже интересно. Вы бы стали БЕЗВОЗМЕЗДНО, то есть даром перелопачивать килограммы документов, готовить всякие там отзывы, иски, сидеть часами в заседаниях суда? А Вячеслав Нейфельд стал. Сам вызвался на амбразуру.

Начальник управления пассажирского транспорта Дмитрий Анисимов так и сообщил редакции:

— Нейфельд В.А. как юрист обладает профессиональным авторитетом среди юридического сообщества города Оренбурга, в связи с чем администрация выразила свое согласие на его предложение выступить представителем в судебном процессе.

Дмитрий Цветков, председатель комитета по управлению имуществом города Оренбурга, правда, выдвинул иную версию:

— Указанные услуги представляются администрации на безвозмездной основе, взамен Нейфельд В.А. получает право использовать информацию о факте оказания услуг с целью привлечения клиентов (в рекламных целях).

Вот как! Не менее авторитетные, чем Нейфельд, юристы, видевшие этот ответ, без сомнения сказали:

— «В рекламных целях» уже означает возмездность, ПОЛУЧЕНИЕ ВЫГОДЫ. Отсутствие при этом каких либо регламентирующих рамки и формы этой рекламы, и вовсе можно расценивать как коррупционный фактор.

Можно предположить, что именно этот аспект вызвал протест прокуратуры.

Понимаю, читатель, столько фактов, фамилий и коррупционных схем для одного раза многовато. Поэтому предлагаю переваривать, а продолжение читать 3-го сентября. Нас ждет еще больше говорящих фактов.

* цитата из фильма «Место встречи изменить нельзя»