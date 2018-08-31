30 августа, на аппаратном совещании Губернатор Оренбургской области Юрий Берг поставил задачу областному Правительству сохранить региональные льготы для людей старшего поколения на прежнем уровне.

— Сам факт обращения главы государства к гражданам России – свидетельство того, что Президент берёт на себя персональную ответственность за непопулярные, но жизненно необходимые решения.

Это гарантия того, что сама система государственного пенсионного обеспечения будет сохранена как общественно-экономический институт. Президент принял справедливое решение, касающееся равного повышения пенсионного возраста для женщин и мужчин. Приведены веские аргументы.

Еще один важный шаг: Президент поддержал инициативу партии «Единая Россия» сохранить все действующие сегодня льготы для старшего поколения.

Да, произойдут изменения. Но финансово обеспеченная старость гарантируется каждому работающему гражданину. Именно в этом состоит весь смысл перемен.

Кроме того, я считаю, что мы должны сохранить все региональные льготы для старшего поколения на прежнем уровне, независимо от получения пожилым человеком права на социальную пенсию. Для этого мы должны пересмотреть условия предоставления региональных льгот. Все льготы должны предоставляться человеку не в связи с его выходом на пенсию, а автоматически, по достижению мужчинами возраста 60-ти лет, а женщинами – 55-ти лет. Это касается и льготного проезда на общественном транспорте, и льгот по оплате услуг ЖКХ, и льгот по региональным налогам, таким как земельный и налог на имущество.

Поручаю Правительству области проанализировать все действующие региональные законы и нормативные правовые акты, сформировать необходимые поправки и внести их на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

Обращаясь к областным законодателям, считаю необходимым рассмотреть эти поправки на внеочередном заседании Законодательного Собрания, которое должно пройти не позднее сентября.

Мы должны сделать все возможное, чтобы смягчить негативные социальные последствия увеличения пенсионного возраста для оренбуржцев. И мы это сделаем.