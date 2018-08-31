В серьезном ДТП на Илекской обошлось без жертв

Серьезное ДТП произошло на улице Илекской города Оренбурга. Водитель автомобиля «ВАЗ-2110», не справился с управлением и допустил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем «Renault Logan».

В результате дорожной аварии водитель «ВАЗа» был госпитализирован в больницу им. Пирогова, после осмотра отпущен домой. Назначено амбулаторное лечение. Водитель автомобиля «Renault» с закрытым переломом правового бедра со смещением был госпитализирован, пассажир «Renault» был госпитализирован с ушибленной раной коленного сустава и сотрясением головного мозга.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.