6 сентября в 16:00 в Оренбургском губернаторском музее откроется выставка «У самовара я и мои друзья» (0+), которая расскажет о традициях русского чаепития и его атрибутах.

В настоящее время в музейной коллекции хранится более 40 самоваров. Среди них изделия таких известных фабрикантов, как братья Баташёвы, Воронцовы, Петровы, Шемарины, Б.Г. Тейле и др. В экспозиции можно увидеть самовары в форме банки, гранёной рюмки, вазы, репки, груши, редкие бульотки, самовар-кофейник и универсальный самовар-кухню, в котором одновременно может вариться обед и кипятиться вода для чая.

Дополняют экспозицию предметы интерьера и быта дворянства, купечества и крестьянства конца XIX – начала XX веков. В витринах представлены редкие фарфоровые сервизы, чайная посуда, коллекция подстаканников, крестьянская утварь и многое другое.

На выставке «У самовара я и мои друзья» представлено более 150 предметов, которые в прошлые века сопровождали чайную церемонию и душевную беседу за чашечкой чая.