«Славим человека труда!» — именно такое название носит Доска Почета, установленная у здания администрации Южного округа.

Накануне жителям округа в торжественной обстановке представили обновленную Доску, на которой размещены фотографии выдающихся представителей разных трудовых отраслей. В церемонии приняли участие первый заместитель Главы Оренбурга Сергей Николаев, заместитель председателя городского Совета Игорь Шепель, депутаты Горсовета по 13 и 16 округам Алексей Горохов и Артем Сафиуллин, а также глава округа Артем Гузаревич и депутат Законодательного Собрания Дамир Фахрутдинов.

— Вот уже третий год в округе чествуют людей труда, которые добились в своей сфере выдающихся результатов, — отметил Игорь Шепель. – Эта традиция важна не только для тех, чьи фотографии размещены на этой Доске, но и для их коллег, и для подрастающего поколения горожан, которым они служат примером!

Двадцать портретов будут украшать Доску Почета до следующего Дня города, когда Южный округ определит новых достойных представителей самых разных профессий.

— Важно, что именно в рамках Дня города проходит такое мероприятие! Это символично, ведь на таких людях и держится наш город, – подчеркнул депутат Алексей Горохов.

Его поддержал коллега по городскому Совету, депутат Артем Сафиуллин.

— Чтобы попасть на Доску Почета, нужно любить свое дело и быть профессионалом. Такие люди в Оренбурге всегда были в почете!

Среди имен на окружной Доске Почета – завотделением ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови» Ирина Каверина.

— Приятная неожиданность, но это оценка не моей работы, а работы всего нашего коллектива! Будем стараться и дальше работать на «отлично». Хотя самая большая награда в нашей работе – это когда пациент говорит тебе: «Спасибо, мне стало лучше», — призналась она.