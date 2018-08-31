Большая выставка-ярмарка – подарок ко Дню города

Торжества, посвященные юбилейному Дню города, будут проходить в Оренбурге два дня – 31 августа и 1 сентября. Сегодня праздник начался с традиционной выставки-ярмарки товаров и услуг местных товаропроизводителей на улице Советской. С юбилейным Днём города оренбуржцев поздравили член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Шевченко, председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева и первый заместитель Главы Оренбурга Сергей Николаев.

— Областной центр сегодня отмечает замечательный, наш общий праздник – День города! Выставка товаров местных производителей здесь, в центре города на улице Советской, как нельзя лучше показывает, что в Оренбурге живут талантливые и трудолюбивые люди. Ведь «Оренбургская марка» – это звучит гордо! Благодарю всех, кто своим трудом вносит неоценимый вклад в развитие и благополучие родного города, – сказал Андрей Шевченко.

Ольга Березнева поздравила горожан от всех депутатов городского Совета.

— Наш город – это центр сельскохозяйственного региона. И вот уже в четырнадцатый раз мы начинаем праздничный день с выставки-ярмарки местных товаров! Сегодня здесь представили свою продукцию и услуги девяносто оренбургских производителей. Желаю всем оренбуржцам хороших покупок и отличного настроения. Ведь впереди у нас много интересных, ярких и праздничных событий, которые пройдут практически на всех городских площадках. С Днём нашего любимого города! С праздником! – сказала Ольга Березнева.

Вместе с другими гостями ярмарки Ольга Петровна посетила торговые ряды, осмотрела экспозиции, оформленные предприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами, садоводами и другими производителями Оренбурга и районов области.

— Ярмарка удивила разнообразием товаров, продуктов собственного производства, изделий и услуг, — отметила Ольга Березнева. — По отзывам горожан, по тому, что практически к каждой палатке выстраивалась очередь, можно сказать, что выставка-ярмарка своей цели достигла: производители нашли своих покупателей, а горожане приобрели полезные и качественные товары!