Юрий Соломин представил в Москве книгу о нашем земляке-оренбуржце Викторе Борцове

На минувшей неделе в Москве состоялся сбор труппы Государственного академического Малого театра России. Художественный руководитель народный артист СССР Юрий Соломин появился на сцене перед своим коллективом с книгой в руках. «Виктор Андреевич, выйдите на первый план» Галины Полтавской и Наталии Пашкиной – долгожданное издание, посвященное нашему земляку-оренбуржцу Виктору Борцову.

Его инициатором несколько лет назад стал Юрий Мефодьевич Соломин, его словами начинается солидный, великолепно иллюстрированный фолиант: «О Викторе Борцове надо писать монографии, большие тома. Это замечательный артист, большой мастер, настоящий профессионал и удивительный, очень добрый, порядочный человек. О нем ничего плохого никто никогда не мог сказать. И я в том числе. Я очень горд, что в Оренбурге, родном городе Борцова, ему открыли мемориальную доску. Значит, не забыли, помнят. Помнят, хотя он уехал оттуда в юности, и вся его последующая жизнь была связана с Москвой, с Малым театром, которому он служил беззаветно и преданно».

Книга только что вышла в издательстве Малого театра, дата ее презентации в столице пока не определена, но Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» обязательно представит книгу о народном артисте России Викторе Борцове в Оренбурге, ведь нашему городу посвящена значительная часть издания. Авторы подробно останавливаются на детстве и юности будущего артиста театра и кино, обстоятельно рассказывают о культурной жизни Оренбурга, о развитии здесь театрального дела, о драмкружках, о тех замечательных людях, которые предопределили актерскую стезю Виктора Андреевича Борцова. В частности, речь идет и об оренбургских театральных годах Леонида Броневого.

В книгу вошли «Воспоминания о друге» известного оренбургского журналиста Вильяма Львовича Савельзона «Добрый человек из Оренбурга». В главе «Наш Савва Игнатьевич» президент фонда «Евразия» Игорь Храмов приводит воспоминания В.А. Борцова о детстве и юности, а также воспоминания о Борцове создателя студенческого театра мединститута «Горицвет» Ефима Цинберга, соседки по дому на улице Кирова, 8, Зои Асеевой – с Витей они провели детство в одном подъезде… Здесь же читатель найдет и рассказ о теплых отношениях Виктора Борцова еще с одним оренбуржцем – актером театра и кино Георгием Мартынюком.

Полвека Виктора Борцова на сцене Малого театра, его роли в кино (и не только в легендарных «Покровских воротах») – обо всем этом с невероятной теплотой рассказывают народный артист СССР Владимир Андреев, народные артисты России Владимир Коренев, Сергей Соловьев, Людмила Полякова, Василий Бочкарев, Александр Коршунов и многие другие не менее известные люди России. Воспоминания о нашем земляке читаются на одном дыхании, как сказал об этой книге Юрий Соломин своим коллегам: «читал с комом в горле». © Фото Евгения Люлюкина с сайта Малого театра