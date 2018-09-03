2 сентября болельщиков «Сарматов» в Ледовый дворец «Звездный» привели не матчи МХЛ, а возможность неформально пообщаться с любимой командой. Игроки и их зрители провели традиционную встречу. В четвертый раз перед началом сезона ребятам, которые будут защищать честь оренбургской молодёжки, торжественно вручали игровые свитеры, задавали серьезные и не очень вопросы, высказывали пожелания.

Стоит сказать, что особое внимание привлекли к себе воспитанники оренбургской школы хоккея. Болельщики отметили, что с них будет двойной спрос. Всего же в «Сарматах» на сегодняшний день 14 человек, оставшихся в составе с прошлого сезона, и 14 новичков. С последними пришедшие на встречу зрители познакомились ближе, услышав их ответы на вопросы о привычках, вкусах и пристрастиях.

Час мероприятия пролетел незаметно — за знакомством, разговорами, шутками. «Сарматы» просили болельщиков прийти на домашние матчи 5 и 6 сентября, поддержать их, помочь выиграть. Зрители, в свою очередь, просили побольше заброшенных шайб и с пожеланиями удачи прощались не надолго — всего лишь до среды.