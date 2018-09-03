С 11 по 16 сентября Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького будет гастролировать на сцене Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра в г. Симферополь, где покажет спектакли: «Любовь и голуби» В. Гуркина, «Пышка» В. Сигарева, «Шесть блюд из одной курицы» Г. Слуцки. Все спектакли поставил народный артист РФ Рифкат Исрафилов.

Чуть позже 27, 29 сентября и 1 октября с ответным визитом мы будем принимать Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр, который привезет оренбуржцам свою премьеру – музыкальный спектакль «Мелодии любви». Артисты перевоплощаются в героев самых популярных мировых мюзиклов — «Вестсайдская история», «Ромео и Джульета», «Призрак оперы», «Кармен».

Данный проект осуществляется при поддержке федеральной целевой программы «Большие гастроли. Межрегиональная программа».