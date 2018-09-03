Оренбургский государственный университет активно готовится к участию в Международном молодежном образовательном форуме «Евразия», который пройдет в Оренбурге с 4 по 10 сентября.

В нем примут участие 800 молодых людей от 16 до 35 лет из 77 стран и 180 волонтеров из России, Германии, Индии и Казахстана. Как сообщил проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергей Семенов, в настоящее время студенты головного вуза и Кумертауского филиала ОГУ, Бузулукского колледжа промышленности и транспорта, подавшие заявки на участие в форуме через автоматизированную информационную систему, уже получили приглашения, но окончательное число представителей университета будет известно 4 сентября. На «Евразии» будут работать 24 волонтера из числа студентов университета и 5 представителей Университетского колледжа ОГУ.

На мероприятие приглашены глава МИД России Сергей Лавров, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, сенаторы, депутаты.

Все дни форума в молле «Армада» будет работать выставка-ярмарка российских вузов. Оренбургский государственный университет, кроме буклетов и лифлетов на русском и английском языках, рассказывающих о возможностях получения образования гражданами из других стран, каждый день предоставляет участникам «Евразии» возможность познакомиться с разными сторонами жизни вуза.

В первый день — «Команда будущего» — свои достижения презентуют волонтеры ОГУ. Они принимали участие во многих масштабных мероприятиях, проводимых в России. Кстати, 10 из них вошли в топ-500 лучших волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года.

Во второй день — «Шаг из Европы в Азию с учеными ОГУ» — гости города узнают много интересного об Оренбуржье туристическом. На карте области будут расположены макеты-символы всех главных достопримечательностей и промыслов края: музеи-усадьбы великих русских писателей, арбуз, медные рудники и знаменитые на весь мир Филипповские курганы, пуховый платок. Узнать о них подробнее можно, дотронувшись до заинтересовавшего объекта на интерактивной карте.

Для третьего дня «Русская филология: оренбургское наследие А. С. Пушкина» факультет филологии и журналистики ОГУ подготовил целую серию занимательных мероприятий. Гостям предложат ответить на вопросы викторины по роману «Евгений Онегин» и сказкам одного из самых знаменитых гостей Оренбургского края. Кстати, призы получат все – от конфет «Сказки Пушкина» до красочного издания с произведениями классика, в зависимости от того, насколько участники хорошо знают его творчество. Кроме того, россияне и иностранные гости будут читать стихи и прозу великого поэта на русском языке, кто наизусть, а кто и по книгам, смогут увидеть фильм о пребывании Александра Сергеевича в Оренбуржье и видео с прошедшей в прошлом году в ОГУ акции «Мировое наследие Оренбуржья — произведение А.С. Пушкина на языках фестиваля».

В четвертый день — «Молодежный наукоград ОГУ “Евразия”» — студенты ОГУ продемонстрируют свои научные достижения. К примеру, «представителя техно-фауны Оренбургской области робота-паука», автор которого — студент 3-го курса Аэрокосмического института ОГУ Павел Краснов. Управление программированной «паучьей походкой» в игровой форме помогает изучать многие сложные учебные дисциплины.

Все дни работы форума каждый желающий сможет также «вживую» познакомиться с Оренбургским государственным университетом, посмотрев фильм о нем в формате «360 градусов»: через специальные очки увидеть территорию университетского кампуса, корпусов и аудиторий, «зайти» в лаборатории Института микро- и нанотехнологий и Аэрокосмического института, где преподаватели вместе со студентами проводят научные эксперименты с использованием современного лазерного и оптического оборудования. Можно будет даже полюбоваться Оренбургом со смотровой площадки научной библиотеки ОГУ, рассмотреть внизу часовню Святой Татианы, сквер, фонтан и памятник российскому ученому Петру Рычкову, которого называют оренбургским Ломоносовым.

8 сентября у самых памятных мест города расположатся 8 площадок «Живые страницы истории Оренбуржья», которые представят участникам форума вузы города. У памятника первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину состоится яркое шоу, подготовленное Оренбургским госуниверситетом. 100 участников форума и многочисленные зрители и болельщики увидят «космические номера» творческих коллективов Студенческого центра ОГУ — ДК «Россия» и с помощью волонтеров соберут из пазлов ракету. В завершение мероприятия 108 воздушных шаров, символизирующих 108 минут, проведенных Юрием Гагариным в космосе, поднимутся в небо.