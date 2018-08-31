Нефтегазовая отрасль занимает 42% в общей доле промышленного производства Оренбуржья. В ней трудится около 24 тыс. человек. В Оренбургской области ежегодно добывают более 20 млн тонн нефти, более 18 млрд м3 газа.

На территории области работают свыше 50 нефтедобывающих компаний. Основными являются предприятия, входящие в ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».

Извлекаемые запасы нефти сосредоточены в 198 месторождениях и составляют 465,6 млн тонн. Запасы Оренбургского газоконденсатного месторождения – более 600 млрд м3 газа, 270 млн тонн нефти и конденсата.

Предприятие ПАО «Оренбургнефть», входящее в ПАО НК «Роснефть», эксплуатирует 148 месторождений, в которых содержатся более 60% запасов региональной нефти промышленных категорий.

Крупнейшим инвестпроектом ПАО НК «Роснефть» в Оренбуржье является программа «Газ», которая действует с 2005 года. Основная цель программы достичь 95% уровня утилизации попутного газа к 2022 году, в то время как на момент старта программы утилизировалось только 50 %. Уже сейчас уровень утилизации газа на предприятиях ОАО НК «Роснефть» в Оренбуржье достигает 85%.

ПАО «Газпром нефть» реализует на территории области инвестиционный проект по созданию нового центра нефтедобычи в Волго-Уральском регионе с центром в г. Оренбурге. Это стало возможным после получения лицензии на разведку и добычу углеводородного сырья на Царичанском месторождении, Восточной части Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, Капитоновском, Балейкинском, Кувайском, Филатовском, а в перспективе после геологического изучения и разведки Ягодного лицензированных участков.

В перспективе планируется увеличение объемов добычи углеводородов до 8,5 млн тонн в год, активное вовлечение в разработку существующих запасов (реализация программ бурения и геологоразведочных работ).

ООО «Газпром добыча Оренбург» разрабатывает Оренбургское газонефтегазоконденсатное месторождение, содержащее 92,3% разведанных запасов природного газа. До 9 млрд м3 газа и около 1,5 млн тонн конденсата в год поступает с Карачаганакского газоконденсатного месторождения Республики Казахстан, до 650 тыс. тонн нефти поставляют другие компании с месторождений Оренбургской области.

Предприятие выпускает высоколиквидную конкурентоспособную продукцию: сухой газ; сжиженный газ; стабильный конденсат с нефтью; пропан-бутан технический; этан; гелий (газообразный, жидкий); одорант; серу (жидкую, комовую, гранулированную); жидкий кислород; жидкий азот.

С 2014 года ПАО НК «Русснефть» осуществляет свою деятельность на оренбургском рынке добычи углеводородов, после приобретения АО «Преображенскнефть» и ЗАО «Ойлгазтэт», владеющих лицензиями на разработку Колганского и Ашировского нефтяных месторождений.

На Оренбургском газонефтеконденсатном месторождении открыты гигантские запасы матричной нефти – неизвестного ранее вида высокомолекулярного углеводородного сырья. Сейчас они ставятся на баланс в государственной комиссии по запасам, ведется разработка технологии добычи.

Инновационное развитие обусловлено, прежде всего, имеющимся научным потенциалом, он сосредоточен в двух крупнейших на Урале научно-исследовательских проектных институтах: ОАО «ОренбургНИПИнефть», ООО «ВолгоУралНИПИгаз».

В настоящее время в области переработка нефти осуществляется на ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в объеме до 6 млн тонн ежегодно, производится автомобильный бензин, авиационное и дизельное топливо. Оренбургская область является одним из крупнейших в России производителей смазочных масел (ОАО «Нефтемаслозавод»). Основные объемы химической продукции выпускаются как продукты газопереработки (сера) и металлургического производства (медный купорос, серная кислота, азотные удобрения). Другая часть продукции выпускается малыми и средними предприятиями (лакокрасочные материалы, полимерные пленки, пластиковые трубы и др.). На ПАО «Орскнефтеоргсинтез» при поддержке основного партнера – ЗАО «ФортеИнвест» – реализуется комплексная программа развития, разработанная совместно с генеральным проектировщиком ЗАО «Нефтехимпроект».