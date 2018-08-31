Сбербанк передал часть здания в поселке Октябрьский детской школе искусств

В преддверии дня знаний в посёлке Октябрьский состоялась торжественная передача здания для размещения детской школы искусств. На первом этаже здания располагаются офис продаж и кассово-инкассаторский центр Сбербанка, школа занимает второй и третий этажи здания.

В мероприятии приняли участие Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, управляющий Оренбургским головным отделением ПАО Сбербанк Денис Лихачёв, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон, министр культуры и внешних связей области Евгения Шевченко, глава Октябрьского района Александр Самойлов.

В детской школе искусств выросли десятки лауреатов международных, областных, всероссийских и всесоюзных конкурсов. Сегодня в школе занимаются более 200 детей, работают 13 педагогов. В учебном заведении есть свой оркестр народных инструментов, хореографический ансамбль «Ритм планеты» и большой хоровой коллектив. В течение учебного года юные музыканты дают более 60 концертов. В 2017 году Октябрьская детская школа искусств вошла в 100 лучших организаций дополнительного образования детей России.

В своём выступлении Денис Лихачёв поблагодарил Губернатора Оренбургской области Юрия Берга за инициативу и всестороннюю помощь и пожелал ученикам успехов в новом учебном году: «За короткий промежуток времени нам удалось завершить этот важный и добрый проект! Теперь у школы искусств есть свой собственный дом. Мы ждём от педагогов и учеников новых достижений и очень рады таким талантливым соседям!».