31 августа – 1 сентября Оренбург отмечает 275-летний день рождения. Приглашаем жителей и гостей города посетить яркие праздничные мероприятия.

План мероприятий на 31 августа

С 10.00 до 15.00 на площадке по адресу: ул. Советская, 31 («Атриум»), между ул. Володарского и ул. Краснознаменная работает ярмарка местных товаропроизводителей.

В 15.00 возле здания администрации Северного округа (ул. Брестская,1) откроется обновленная Доска Почёта.

С 15.00 до 18.00 в парке культуры и отдыха им. 50-летия СССР будет работать арт-галерея «Оренбург 2175 – прошлое, настоящее, будущее». В празднике принимают участие села, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, расположенные на территории Северного округа.

В программе — творческие выставки, композиции, фотозоны, мастер-классы, дегустации, интерактивные презентации предприятий и организаций.

С 17.00 до 19.00 на площади перед Центром детского творчества Промышленного района (ул. Магнитогорская, 80) пройдет фестиваль ГТО. Специалисты «Центра тестирования ГТО г. Оренбурга» проконсультируют по вопросам сдачи норм ГТО, регистрации и др.

В 18.00 на площади им. В.И. Ленина откроется городской фестиваль «В пространстве джаза». На музыкальном баттле встретятся муниципальные духовые оркестры: Оренбурга (руководитель Виктор Хрипун), Бузулука (руководитель Валерий Зыков), Орска (руководитель Олег Комарин) и с. Кубанка Переволоцкого района (руководитель Яков Пеннер). Участниками ярчайшего музыкального события станут также гости из Республики Казахстан — оркестр эстрадно-духовой музыки города Актобе (рук. Сакен Еркегулов). Именной список фестиваля продолжают джазовый тромбонист, композитор, аранжировщик, дирижёр и педагог Павел Овчинников, солист Московского джаз-оркестра под управлением Игоря Бутмана, и другие известные в нашем городе вокалисты и исполнители инструментальной музыки.

В 19.00 в парке им. 50-летия СССР начнется праздничный концерт «Тебе, мой город, посвящаю!» с участием творческих коллективов и солистов округа, эстрадных исполнителей. В 21.45 — фейерверк.

Концерт «Молодежь — любимому городу!» начнется в 20.00 на площади перед администрацией Южного округа (ул. Чкалова, 32). В 22.00 — лазерное шоу. Проекция — исторический экскурс-хронология, посвященный 275-летней истории Оренбурга, — будет выполнена на фасад административного здания.

! 31 августа с 14.00 до 23.00 будет прекращено движение транспорта на участках, ограниченных: ул. Володарского — от ул. 9 Января до ул. Пролетарской; ул. Фадеева – от ул. 9 Января до ул. Пролетарской; пр. Парковым — от ул. Постникова до ул. Фадеева; ул. Цвиллинга — от ул. Постникова до ул. Фадеева; ул. Советской — от ул. Постникова до ул. Володарского.

Движение транспорта на площади им. В.И. Ленина и прилегающим к площади улицам будет прекращено на период проведения праздничных мероприятий — с 08.00 01.09.2018 до 02.00 02.09.2018.