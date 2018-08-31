В Оренбурге с 27 августа по 19 сентября будут происходить кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом сообщает оренбургский филиал РТПЦ.

Это связано с ремонтными работами (окраска) на оренбургской телебашне. Отключения происходят в будние дни с 08:00 до 19:00 (время местное).

В это время будут недоступны программы: РТРС-1, РТРС-2, Россия 1, Первый канал, СТС, Матч ТВ, ТВ Центр, Россия К, Чё, Пятый канал, Радио России, Вести ФМ, Маяк.

! В некоторые дни работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.