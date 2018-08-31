1 сентября по сложившейся традиции в 12:00 в сквере перед третьим учебным корпусом университета состоится праздничное открытие нового учебного года и торжественное посвящение первокурсников в студенты.

В этом году большая студенческая семья головного вуза, его филиалов и колледжей пополнится более чем на 2,5 тысячи человек. С приветственными словами к будущим бакалаврам, магистрам и специалистам обратятся ректор ОГУ Жанна Ермакова и почетные гости. В этом году на праздник в университет приглашены депутаты Государственной Думы РФ, представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Законодательного собрания Оренбургской области, духовенства.

Для студентов, преподавателей и гостей с концертными номерами выступят лучшие творческие коллективы Студенческого центра ОГУ – ДК «Россия»: театр танца «Иные», коллектив спортивно-бального танца «Виктория»,народный коллектив цирк «Антре». Кроме того, первокурсников ждет увлекательный квест «Вуз больших возможностей», подготовленный студенческим советом, профкомом студентов и штабом студенческих отрядов ОГУ.

После этого празднование продолжится в рамках городских мероприятий в честь юбилея города Оренбурга, который в этом году отмечает свое 275-летие. Они пройдут по четырем адресам: площадь на улице Советской, парк им. 50-летия СССР, сквер у памятника Юрию Гагарину и площадка перед ДК «ТРЗ».

Студенты и преподаватели ОГУ примут активное участие в городском празднике. Заслуженный коллектив народного творчества России «Жемчужинка» и народный коллектив вокальный ансамбль «Экскурс» выступят на площади им. Ленина на большом праздничном концерте, посвященном Дню знаний. Представители Аэрокосмического института ОГУ ичетырех факультетов – электроэнергетического, физического, химико-биологического и транспортного станут участниками фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который пройдет в парке им. В. А. Перовского.