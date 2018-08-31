Всероссийский конкурс «СМИротворец» стартовал в 10-й раз

Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики объявляют о начале приема работ на X Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец-2018».

Конкурс проводится в рамках Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. С 2008 года через «СМИротворец» прошли более 52 тысяч журналистских работ. Более 300 были отмечены профессиональными наградами.

Творческое состязание рассчитано на участие журналистов федеральных, региональных, а также национально-культурных СМИ. Конкурс проводится отдельно для массовых изданий и изданий локальных (в том числе этнических) в семи номинациях: «Телевидение», «Радио», «Пресса», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Родные языки», «Поколение мультимедиа».

Жюри конкурса будет сформировано отдельно для этнических СМИ и для федеральных/ региональных средств массовой информации. Традиционно в его состав входят редакторы ведущих СМИ, известные журналисты, представители федеральных органов исполнительной власти, национально-культурных общественных объединений, а также — ученые-этнологи. Задача экспертов — выделить самые актуальные и профессиональные работы в такой непростой теме, как межнациональные отношения.

Всероссийский конкурс предваряют этапы в федеральных округах. В 2018 году запланировано пять окружных этапов, которые пройдут в Астрахани («СМИротворец-Юг»), Пскове («СМИротворец-Северо-Запад»), Йошкар-Оле («СМИротворец-Волга»), Тюмени («СМИротворец-Урал») и Воронеже («СМИротворец-Центр»). Победители всероссийского конкурса будут объявлены 22 ноября 2018 года в Москве.

! Сроки приема работ различаются в разных федеральных округах: в СЗФО заявки на конкурс принимаются с 10 августа по 1 сентября 2018 года, в ЮФО – с 10 августа по 5 сентября, в ПФО – с 10 августа до 10 сентября, в СКФО и УФО – с 10 августа по 15 сентября, в ЦФО (кроме Москвы) – с 10 августа по 20 сентября, в СФО, ДВФО и Москве – с 10 августа по 30 сентября. Работы принимаются на электронный адрес smirotvorets2018@yandex.ru

Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец» проводится с 2008 года. Организаторы творческого состязания — Гильдия межэтнической журналистики — в партнерстве с различными государственными структурами. В последние годы – с Федеральным агентством по делам национальностей РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» и был представлен главе государства на заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ как одна из лучших в стране практик по гармонизации межэтнических отношений (Йошкар-Ола, 20 июля 2017 г.)

Цель творческого состязания — поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также — деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

На конкурс принимаются только авторские материалы. СМИ в целом (журналы, газеты, сайты, радио- и телекомпании) не рассматриваются.

СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более 3-х отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик – не более 3-х циклов/рубрик и до 3-х работ в каждом цикле/рубрике.

Материалы на конкурс предоставляются ссылкой на файлообменник или вложенными файлами в сопровождении полностью оформленных (подписанных руководителем и заверенных печатью) и отсканированных заявки и анкеты по электронной почте на адрес: smirotvorets-2018@yandex.ru

Принимаются работы, опубликованные с 1 августа 2017 по 1 августа 2018 гг. Работы принимаются до 30 сентября 2018 года.