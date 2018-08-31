XI Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард»

В Оренбурге завершил свою работу XI Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард». На протяжении недели в рамках кинофорума жюри отсмотрело более 70 фильмов.

— Международный фестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард»  стал особенным событием – насыщенным, ярким, разнообразным, — сказал на церемонии закрытия фестиваля губернатор Юрий Берг. — Отлично, что в Оренбуржье с каждым годом приезжает всё больше гостей, растёт программа фестиваля, становится интереснее. Расширяется географическое представительство участников конкурсной программы. Искусство не знает границ. За годы фестиваля появилась и укрепляется наша школа кино, и теперь на фестивале представлены работы  оренбуржцев. Поздравляю лауреатов и призёров конкурсной программы, спасибо всем за отличное кино! – сказал губернатор.

XI Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард»

В этом году на кинофестивале «Восток&Запад. Классика и Авангард» были вручены 24  приза.

Лауреатами международной программы стали: «Лучший режиссер» – Милко Лазаров (фильм «Ага», Болгария-Германия-Франция), «Лучший актёр» – Леон Лючев (фильм «Шахтер», режиссёр Ханна Слак, Словения), «Лучшая актриса» – Лина Хоудри (фильм «Благословенные», режиссёр София Джама, Франция-Бельгия-Катар). «Лучшим фильмом» была названа работа Серика Апримова «Звонок отцу» (Казахстан).

Главной награды – «Золотого сарматского льва» – в российском конкурсе «Сплетенные параллели» были удостоены: Александр Гордон в номинации «Лучший режиссер» (фильм «Дядя Саша»), Рамиль Фазлиев – «Лучший актер» (фильм «Мулла»), «Лучшая актриса» – Наталья Вдовина (фильм «Ваш репетитор»), «Лучший фильм» – «Мулла» режиссера Рамиля Фазлиева.

Семь лет назад Правительством региона был учрежден приз Губернатора Оренбургской области «За лучший сценарий» имени Алексея Саморядова, который с тех пор ежегодно вручается на международных оренбургских кинофорумах.

Приз Губернатора Оренбургской области «За лучший сценарий им. А.Саморядова» Юрий Берг вручил режиссеру фильма  «Мёртвые ласточки» Наталье Першиной.

XI Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард»

Специальным призом президента кинофестиваля Татьяны Воронецкой за развитие национального кино отмечен режиссёр и актёр фильма «На берегу мечты» Баир Уладаев (Бурятия).

В конкурсной программе «ШАГ» безоговорочную победу одержал фильм «Рука» Игоря Марченко.

Призом «Золотой корабль»  официального спонсора фестиваля Группы компаний Армада отмечен  фильм «На чужбине» (режиссёр Михаил Черных); «Золотая чаша» от генерального спонсора фестиваля Клубного комплекса «ЯР» вручена режиссёру фильма «Лес» Роману Жигалову, а  компания «Мегафон» отдала свой приз «Золотого Сарматского оленя» киноленте «Временные трудности» режиссёра Михаила Расходникова.

Специальными призами партнеров кинофестиваля отмечены фильм Веры Глаголевой «Не чужие» («Оренбургской Медиа Группой») и  лента режиссёра Александра Басаева «Пёс Рыжий» (компании «Лидия Тур»).

«Золотого сарматского льва» в номинации «За вклад в киноискусство» получили народный артист России  Александр Михайлов и композитор Пивио (Роберто Пискиутто) (Италия).

Ведущими церемонии закрытия юбилейного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» стали актеры театра и кино Ольга Сташкевич и Данила Дунаев.

За 11 лет своего существования кинофорум набрал серьезный багаж: в нём         приняли участие кинематографисты более чем из 50 стран мира, показано свыше 1000 фильмов зарубежных и российских режиссёров, прошло свыше 100 премьер.

! За неделю XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» прошли выездные мероприятия, кинопоказы open-air, Всероссийская акция «Ночь кино», презентация полнометражного анимационного фильма NETSKI от компании «Колобанга»/«The Mojicons» (г. Орск), творческие вечера народного артиста РСФСР Александра Михайлова, заслуженной артистки России Алики Смеховой, заслуженного артиста Татарстана Марата Башарова, мастер-класс известного итальянского композитора Пивио.

Зрителями грандиозного открытия, которое состоялось в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье», стали четыре тысячи оренбуржцев и гостей. Торжественную церемонию вели известный артист, телерадиоведущий Леонид Ярмольник и заслуженный артист России Николай Фоменко.  В мероприятии участвовали актер театра и кино Олег Акулич; актер, режиссёр, сценарист Данила Дунаев; актриса Анна Чурина; член Fipresci, программный директор кинофестиваля Барбара Лорей де Лашаррьер; кинокритик Бастиан Меерсонне, режиссёр Александр Прошкини другие.

Под нескончаемые аплодисменты публики народному артисту РСФСР Александру Михайлову вручили приз «За вклад в киноискусство».

В рамках акции «Ночь кино», которая прошла субботним вечером в парке у Дома Советов, демонстрировалась семейный фильм в жанре фэнтези режиссёра Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь». Свыше 4,5 тысячи человек стали участниками кинопросмотра под открытым небом в областном центре. В этом году акцию поддержали 12 муниципалитетов, в результате чего общее количество участников мероприятия по региону достигло 6,5 тысячи человек.

В дни фестивального марафона в  селе Александровка открылся обновленный кинозал, оснащенный современным цифровым оборудованием. Техническая модернизация обошлась в 5 млн рублей, на которые были приобретены цифровой кинопроектор, новейшее звуковое оборудование и киноэкран.

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