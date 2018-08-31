В Оренбурге завершил свою работу XI Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард». На протяжении недели в рамках кинофорума жюри отсмотрело более 70 фильмов.

— Международный фестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард» стал особенным событием – насыщенным, ярким, разнообразным, — сказал на церемонии закрытия фестиваля губернатор Юрий Берг. — Отлично, что в Оренбуржье с каждым годом приезжает всё больше гостей, растёт программа фестиваля, становится интереснее. Расширяется географическое представительство участников конкурсной программы. Искусство не знает границ. За годы фестиваля появилась и укрепляется наша школа кино, и теперь на фестивале представлены работы оренбуржцев. Поздравляю лауреатов и призёров конкурсной программы, спасибо всем за отличное кино! – сказал губернатор.

В этом году на кинофестивале «Восток&Запад. Классика и Авангард» были вручены 24 приза.

Лауреатами международной программы стали: «Лучший режиссер» – Милко Лазаров (фильм «Ага», Болгария-Германия-Франция), «Лучший актёр» – Леон Лючев (фильм «Шахтер», режиссёр Ханна Слак, Словения), «Лучшая актриса» – Лина Хоудри (фильм «Благословенные», режиссёр София Джама, Франция-Бельгия-Катар). «Лучшим фильмом» была названа работа Серика Апримова «Звонок отцу» (Казахстан).

Главной награды – «Золотого сарматского льва» – в российском конкурсе «Сплетенные параллели» были удостоены: Александр Гордон в номинации «Лучший режиссер» (фильм «Дядя Саша»), Рамиль Фазлиев – «Лучший актер» (фильм «Мулла»), «Лучшая актриса» – Наталья Вдовина (фильм «Ваш репетитор»), «Лучший фильм» – «Мулла» режиссера Рамиля Фазлиева.

Семь лет назад Правительством региона был учрежден приз Губернатора Оренбургской области «За лучший сценарий» имени Алексея Саморядова, который с тех пор ежегодно вручается на международных оренбургских кинофорумах.

Приз Губернатора Оренбургской области «За лучший сценарий им. А.Саморядова» Юрий Берг вручил режиссеру фильма «Мёртвые ласточки» Наталье Першиной.

Специальным призом президента кинофестиваля Татьяны Воронецкой за развитие национального кино отмечен режиссёр и актёр фильма «На берегу мечты» Баир Уладаев (Бурятия).

В конкурсной программе «ШАГ» безоговорочную победу одержал фильм «Рука» Игоря Марченко.

Призом «Золотой корабль» официального спонсора фестиваля Группы компаний Армада отмечен фильм «На чужбине» (режиссёр Михаил Черных); «Золотая чаша» от генерального спонсора фестиваля Клубного комплекса «ЯР» вручена режиссёру фильма «Лес» Роману Жигалову, а компания «Мегафон» отдала свой приз «Золотого Сарматского оленя» киноленте «Временные трудности» режиссёра Михаила Расходникова.

Специальными призами партнеров кинофестиваля отмечены фильм Веры Глаголевой «Не чужие» («Оренбургской Медиа Группой») и лента режиссёра Александра Басаева «Пёс Рыжий» (компании «Лидия Тур»).

«Золотого сарматского льва» в номинации «За вклад в киноискусство» получили народный артист России Александр Михайлов и композитор Пивио (Роберто Пискиутто) (Италия).

Ведущими церемонии закрытия юбилейного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» стали актеры театра и кино Ольга Сташкевич и Данила Дунаев.

За 11 лет своего существования кинофорум набрал серьезный багаж: в нём приняли участие кинематографисты более чем из 50 стран мира, показано свыше 1000 фильмов зарубежных и российских режиссёров, прошло свыше 100 премьер.

! За неделю XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» прошли выездные мероприятия, кинопоказы open-air, Всероссийская акция «Ночь кино», презентация полнометражного анимационного фильма NETSKI от компании «Колобанга»/«The Mojicons» (г. Орск), творческие вечера народного артиста РСФСР Александра Михайлова, заслуженной артистки России Алики Смеховой, заслуженного артиста Татарстана Марата Башарова, мастер-класс известного итальянского композитора Пивио.

Зрителями грандиозного открытия, которое состоялось в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье», стали четыре тысячи оренбуржцев и гостей. Торжественную церемонию вели известный артист, телерадиоведущий Леонид Ярмольник и заслуженный артист России Николай Фоменко. В мероприятии участвовали актер театра и кино Олег Акулич; актер, режиссёр, сценарист Данила Дунаев; актриса Анна Чурина; член Fipresci, программный директор кинофестиваля Барбара Лорей де Лашаррьер; кинокритик Бастиан Меерсонне, режиссёр Александр Прошкини другие.

Под нескончаемые аплодисменты публики народному артисту РСФСР Александру Михайлову вручили приз «За вклад в киноискусство».

В рамках акции «Ночь кино», которая прошла субботним вечером в парке у Дома Советов, демонстрировалась семейный фильм в жанре фэнтези режиссёра Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь». Свыше 4,5 тысячи человек стали участниками кинопросмотра под открытым небом в областном центре. В этом году акцию поддержали 12 муниципалитетов, в результате чего общее количество участников мероприятия по региону достигло 6,5 тысячи человек.

В дни фестивального марафона в селе Александровка открылся обновленный кинозал, оснащенный современным цифровым оборудованием. Техническая модернизация обошлась в 5 млн рублей, на которые были приобретены цифровой кинопроектор, новейшее звуковое оборудование и киноэкран.