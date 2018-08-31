Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства обновлен

10 августа 2018 года Федеральной налоговой службой проведено очередное ежегодное обновление сведений, содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на указанную дату в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включено 59 470 налогоплательщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в том числе в категорию «микропредприятие» включено 56 853 налогоплательщика, «малое предприятие» – 2 426 налогоплательщиков, «среднее предприятие» – 191 налогоплательщик.

Подтверждение принадлежности юридического лица или индивидуального предпринимателя к субъекту малого и среднего предпринимательства осуществляется заинтересованным лицом при обращении к указанному реестру.

В случае несогласия со сведениями, внесенными в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованное лицо вправе посредством электронного сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», размещенного на сайте ФНС России, направить сообщение о неверном их отражении в указанном реестре. Формирование и направление сообщения осуществляется с использованием функции «Вас нет в реестре или данные некорректны?» данного сервиса.