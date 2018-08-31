В канун Дня города Оренбургский туристическо-информационный центр выпустил в свет карту-схему Оренбурга и Оренбуржья с основными достопримечательностями города и области. Не дождавшись от специализированных российских картографических издательств продукции, посвященной нашему краю, Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» разработал свою.

Толчком к этому стало предложение Правительства Оренбургской области создать такую наглядную «методичку» для гостей открывающегося на следующей неделе Международного молодежного образовательного форума «Евразия». Кстати, именно форумчане и станут первыми обладателями такого схематичного путеводителя по интересным местам Оренбуржья.

Удивительно, но именно туристские схемы Оренбурга, а не карты города, в последний раз выпускались в конце 80-х годов прошлого века! Область такой чести не удостаивалась вовсе. К сожалению, с недавних пор в продаже не стало и карт города Оренбурга. Их просто перестали выпускать. Несколько лет назад Оренбургский туристическо-информационный центр предложил гостям областного центра карты-схемы в свободном доступе на стенах арки дома №27 по улице Советской – в пешеходной зоне. Теперь еще более подробная карта удобного карманного формата вышла в бумажном варианте.

Вниманию жителей и гостей Оренбурга предложено 62 объекта – от стелы «Европа-Азия» и сарматского оленя до культурного комплекса «Национальная деревня» и парка «Тополя», обозначены основные корпуса университетов, музеи и выставочные залы, театры, культовые сооружения, основные элементы инфраструктуры: вокзал и аэропорт, главпочтамт и центральный рынок, мосты, детская железная дорога, пляжи. Оренбургская область представлена усадьбой Аксаково и деревней Державино, родиной Мусы Джалиля и Виктора Черномырдина, Оренбургской тарпанией и скалой-верблюд, сарматскими курганами и соль-илецким курортом. Все аннотации к картам-схемам сделаны на русском и английском языках.

Напомним, что Оренбургский туристическо-информационный центр, расположившийся в расписной арке под башней-звонницей в пешеходной зоне, известный также как «Сувениры Оренбурга», является успешным проектом Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и работает с марта 2010 года.