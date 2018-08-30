Губернатор и Правительство Оренбургской области выражают соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона

Губернатор и Правительство Оренбургской области выражают соболезнования родным и близким, коллегам, ученикам, многочисленным поклонникам таланта выдающегося деятеля культуры, искусства и общественной жизни Иосифа Давыдовича Кобзона.

Вместе с Иосифом Давыдовичем ушла целая эпоха, одним из ярчайших символов которой заслуженно считался Кобзон.

В нашей памяти долгим эхом будут звучать бессмертные песни, исполненные его неповторимым голосом. Будем помнить мы и о принципиальности этого славного человека, силе его духа, решительности, убеждённости в своих идеях, его гражданской позиции.

Для соотечественников Иосиф Давыдович останется примером достоинства, верности стране и народу России.

Светлая ему память.