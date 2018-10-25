— В ближайшее время, после согласования с прокуратурой, будет осуществлена выдача временных — до окончания конкурсных процедур, на срок не превышающий 180 дней, свидетельств на осуществление пассажирских перевозок. Разработан порядок выдачи таких свидетельств без открытого конкурса, чтобы все перевозчики до проведения конкурса работали легально.

В первой половине ноября 2018 года управлением пассажирского транспорта администрации города Оренбурга будет опубликовано извещение о начале открытого конкурса по семи маршрутам: пять — это те (ред. маршруты №14, 28, 57, 107, 118), на которые выданы временные свидетельства, и два – абсолютно новых маршрута — №№ 54 и 55. Маршруты разработаны на основании обращений оренбуржцев, и будут востребованы с учетом еще и открытия возведенного в данном микрорайоне Центра спортивной гимнастики, — сообщил начальник управления пассажирского транспорта администрации города Дмитрий Анисимов.