С 28 октября международный аэропорт города г. Оренбурга переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 30 марта 2019 года. В новом сезоне из Оренбурга будут осуществляться рейсы по 9 внутренним и международным направлениям. С 28 октября по-новому расписанию начнут работать авиакомпании, изменятся время и частота вылетов по направлениям регулярного авиасообщения, в чартерной программе появятся новые интересные предложения.

Самым популярным направлением в зимнем расписании остается направление в Москву, утренние и вечерние вылеты предлагают 4 авиакомпании («Аэрофлот», «Россия», «Икар», «NordWind»), которые в совокупности планируют выполнять до 7 рейсов в сутки с прибытием в аэропорт Шереметьево. Расписание и варианты вылета/прилёта разработаны для максимального удобства пассажиров, что позволяет выбрать наиболее оптимальный маршрут для стыковок и пересадок.

Рейсы в Санкт-Петербург будут выполнять авиакомпании «Россия» и «Икар».

Авиакомпания «Оренбуржье» продолжит полеты из Оренбурга в Орск, Уфу, Самару и Казань.

На время действия осенне-зимнего расписания изменится и чартерная программа. Увеличится частота чартерных рейсов, выполняемых из оренбургского аэропорта, по таким востребованным в этот период направлениям, как: ОАЭ, Таиланд и Турция. Чартерную программу представляют авиакомпании: «Икар», «Азур эйр», «Нордвинд». «Икар» приступит к выполнению рейсов сообщением Таиланд, «Азур эйр» – ОАЭ, «Нордвинд» — Турция.

*Внимание! Возможны изменения в расписании вылетов. Решение об отмене, задержке, переносе рейса принимается перевозчиком.