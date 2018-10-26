Мужик напал на женщину и похитил 95 рублей

Неоднократно судимый 30-летний житель села Нижняя Павловка напал на представительницу слабого пола. Мужчина ударил женщину кулаком в лицо, затем ударил ногой по голове, после чего похитил из рук жертвы сумочку.

Добычей грабителя стала сумка с кошельком, в котором было 95 рублей монетами.

Накануне судом Оренбургского района вынесен обвинительный приговор в отношении мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично, указав, что насилия в отношении потерпевшей не применял.

Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства предъявленное мужчине обвинение в полном объеме нашло свое подтверждение.

Судья, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев 15 дней.