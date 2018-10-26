Накануне прошло заседание Верховного суда РФ, по итогам которого признано законным решение Оренбургского городского Совета по утверждению методики расчета платы за размещение нестационарного торгового объекта.

Напомним, что принятая в декабре 2016 года методика оспаривалась в суде группой городских бизнесменов.

Дело в том, что ранее эта плата для части предпринимателей рассчитывалась по утвержденным ставкам от кадастровой стоимости земельного участка, где расположен объект. На практике часто эта стоимость не соответствовала реальной рыночной, что приводило к потерям для городского бюджета.

Решением областного суда в марте этого года были признаны недействующими отдельные положения оспариваемого решения. Но представители городского Совета и администрации Оренбурга продолжили отстаивать правоту муниципалитета и обжаловали решение в Верховном суде РФ.

Высший судебный орган Российской Федерации принял решение: удовлетворить апелляционную жалобу, отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение – отказать истцам в удовлетворении иска.

Решение уже вступило в законную силу.

Добавим, что в городе продолжается работа по выявлению и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов