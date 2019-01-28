Орен.ру уже рассказывал о споре бузулукских парней из проекта «Бодрый Ленивец» на 200 тысяч рублей. Спор заключался в том, что нужно пройти пешком из Бузулука в Самару зимой. Расстояние приличное — 167 км.

В воскресенье, 27 января, Дмитрий Паймуков собрал провизию, теплую одежду, все это положил в детскую коляску и отправился покорять зимнюю дорогу. На момент написание новости он уже прошел 43 км. Пока Дмитрий идет, его друзья едут за ним на автомобиле и ведут прямой эфир на своем канале в YouTube «Бодрый Ленивец».