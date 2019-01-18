Бузулукские парни настолько суровы, что ходят пешком не в магазин за булочкой, а в Самару, зимой. Это сумасшедшее предприятие должно осуществиться 27 января.

Итак, по порядку, сегодня в YouTube запихнули новое видео, из Бузулука. Канал новый и неизвестный а название непонятное — «Бодрый ленивец». Нам оно интересно прежде всего тем, что этот видеоканал оренбургский, точнее бузулукский. Там всего два видео. Оба опубликованы 18 января. На видео один из парней, должен оправится в Самару, причем пешком. За зимнюю прогулку длиной 176 км он получит 200 тысяч рублей.