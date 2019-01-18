В Оренбурге «Сарматы» накануне провели две игры с сибиряками. Из противостояния с «Сибирскими снайперами» наши хоккеисты смогли вынести максимум — две победы и 4 очка.

Оба раза соперник был поражен с одинаковым счетом 3:2. И это несмотря на не полный и не оптимальный игровой состав, которым выходили на лед оренбуржцы, ведь в лазарете есть болеющие, а после сегодняшнего матча еще и травмированные хоккеисты. Причем особенно пострадала линия обороны. Команде не хватает защитников. Тем не менее, «Сарматы» выдали две победные встречи и теперь готовятся к следующему сопернику — «Кузнецким медведям». Новые матчи пройдут 20 и 21 января.