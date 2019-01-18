В Новотроицке пьяный мужчина напал на женщину. Очевидец преступления помог новотройчанке вырваться из рук грабителя.

Нападение произошло в ноябре 2018 года. Новотройчанка шла по улице, когда на нее напал мужчина. Он обхватил женщину за горло рукой и стал вырывать принадлежащую ей сумку. В этот момент к месту нападения подъехал житель дома. Мужчина вступился за женщину, в результате чего ей удалось забежать в подъезд. Однако сумка в которой находилось около 10 тысяч рублей так и осталась у похитителя, который смог скрыться. Уже дома, женщина позвонила в полицию и сообщила о случившемся.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Похищенное имущество было возвращено потерпевшей.

Задержанный мужчина признал вину в полном объеме, и пояснил, что возвращаясь с работы, у одного из домов по улице Уральской, будучи в пьяном состоянии решил ограбить женщину.

Отделом по расследованию преступлений на территории города Новотроицка СУ МУ МВД России «Орское», данное уголовное дело было завершено. В ближайшее время суд рассмотрит его по существу. За это преступление мужчина может оказаться за решеткой сроком до 7 лет.