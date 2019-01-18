Мировым судьей судебного участка № 5 Центрального района Оренбурга рассмотрено гражданское дело по иску оренбурженки к АО «Тандер» о возмещении ущерба.

В иске женщина указала, что зимним утром она припарковала свой автомобиль возле магазина «Магнит». По возвращению обнаружила на автомобиле множественные царапины и повреждения, которые, по ее мнению, были причинены в результате разрушения ангара, пристроенного к служебному входу магазина «Магнит», комплектующие которого под порывом ветра разлетелись по парковке.

Ответчик АО «Тандер» с исковыми требованиями не согласился.

В судебном заседании был допрошен свидетель, который наблюдал из окна своей квартиры момент разрушения ангара и повреждения автомобиля истицы, а также запечатлел данный факт на видеокамеру мобильного телефона. Кроме того, судом исследованы многочисленные обращения жителей жилого дома в управляющую организацию, в которых они просили принять меры в отношении магазина «Магнит», самовольнопостроившего на придомовой территории ангар, не согласовав с жителями дома и не получив соответствующиеразрешительные документы.

Суд признал исковые требования истицы обоснованными и подлежащими удовлетворению, взыскал с ответчика АО «Тандер» в пользу женщины в счет возмещения ущерба стоимость восстановительного ремонта автомобиля, величину утраты товарной стоимости автомобиля, а также судебные расходы.

Решение в законную силу не вступило.