В 2019 году планом капитального ремонта предусмотрена замена 598 инженерных сетей и установка коллективных проборов учета в 374 многоквартирных домах Оренбургской области. В настоящее время подрядные организации приступили к несезонным видам работам.

Например, в Оренбурге на улице Транспортной, 7а, завершается монтаж новой системы холодного водоснабжения. В настоящее время подрядчик выполнил замену разводки в подвале и приступил к сборке насосной станции. В этом доме, построенном в 2014 году, старая насосная станция сильно шумела и досаждала жителям и днем, и ночью. Поэтому, накопив более трех миллионов взносов – даже больше суммы, необходимой на производство работ, жители приняли решение заменить всю систему холодного водоснабжения.

На общем собрании за перенос сроков с 2034 года на 2019-й проголосовали более чем 2/3 от общего количества собственников. Учитывая хорошую платежную дисциплину и наличие средств, необходимых на капитальный ремонт, к его выполнению приступили раньше. До конца января подрядчик планирует завершить весь комплекс работ.