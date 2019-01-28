Федерация бокса Оренбургской области обнародовала рейтинг тренеров по итогам спортивного 2018 года.

Тренер спортивной школы бокса олимпийского резерва № 3 по боксу имени Г.И. Васильева Дмитрий Скопинцев набрал наибольшее количество баллов и с большим отрывом стал лучшим тренером по мужскому боксу в Оренбургской области.

Как отметили в областной федерации бокса, второе место занял тренер из Бузулука Николай Крючков. На третьей строчке рейтинга расположился тренер спортивной школы бокса олимпийского резерва имени Г.И. Васильева Ильдар Айсин.

По женскому боксу места распределились следующим образом: 1-е место у Дмитрия Колмыкова (Оренбург), 2-е место у Каиржана Сариева (Соль-Илецк), 3-е место у Дмитрия Гаврилова (Орск).