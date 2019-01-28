Городские депутаты продолжают следить за организацией горячего питания в школах Оренбурга.

Рабочая группа по вопросам организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях Оренбурга побывала в двух расположенных рядом школах: №48 на улице Красина и №55 на улице Ткачева. Обе пользуются не самой распространенной в нашем городе формой организации питания – буфетно-раздаточной. Сюда поступают из КШП «Огонек» уже готовые блюда для последующего подогрева и раздачи.

Председатель рабочей группы, депутат Елена Иванова вместе с председателем городского Совета Ольгой Березневой и коллегами по Совету, депутатами Валерием Чихирниковым, Владимиром Егоровым и Александром Кузьминым, начали объезд со школы №55. Вместе с ними в этот день работали член Совета старейшин города Виктор Камнев и начальник отдела по охране здоровья граждан управления по социальной политике администрации города Оренбурга Татьяна Даньшина.

Осмотрели участники как официальные документы (договор с КШП, бракеражный журнал, меню), так и сами кухни: здесь их интересовали санитарное состояние пищеблока, суточные пробы, качество продукции, сроки годности и условия хранения. Также в ходе визита депутаты уточнили, насколько укомплектованы бригады поваров, имеются ли на всех сотрудников медицинские карты и сертификаты о прививках.

Охват горячим школьным питанием в школе составляет около 80 процентов. Некоторые ученики не питаются по медицинским показаниям, есть и «отказники» из числа детей из многодетных и малообеспеченных семей.

— Конечно, надо стремиться, чтобы качественное горячее питание получали все дети, которым оно разрешено по медицинским показаниям, — уверена председатель городского Совета, член рабочей группы Ольга Березнева. – Добиться этого непросто. Как один из вариантов – адресно направлять те субсидии, которые идут на школьное питание из городского и областного бюджета. Сейчас это 13 рублей на одного ребенка, но если направлять их только нуждающимся – это будет уже более серьезная помощь тем детям, родители которых не могут давать деньги на питание каждый месяц. Этот вопрос мы будем прорабатывать, он законодательно не решен.

Свой вклад вносит и муниципальная медаль «Материнство», учрежденная решением городских депутатов. Она дает многодетным мамам право на льготное питание для их детей. Директорам школ рекомендовано активнее представлять кандидатуры на награждение этим знаком отличия.

В школе №48 ситуация схожая: из 618 учеников не питаются 124, то есть порядка 20 процентов учеников. Эта цифра из месяца в месяц остается примерно одинаковой. Восемь ребят за свой счет кормит обслуживающее КШП.

— В обеих школах, которые мы сегодня посмотрели, питание организовано как должно быть в тех условиях, которые имеют школы. Залы на небольшое количество людей, деньги с родителей за накрывание столов не собираются, штаты поваров укомплектованы, санитарное состояние соответствует нормам, — отметила по итогам поездки депутат Оренбургского городского Совета, председатель рабочей группы Елена Иванова. — Некоторые рекомендации, конечно, есть: в школе №55, например, нужно приобрести соответствующую емкость для хранения хлеба, провести косметический ремонт хозблока, разнообразить буфетную продукцию.

Также Елена Иванова обратила внимание на тот факт, что социальных талонов не хватает на всех учеников, нуждающихся в питании.

— Необходимо усилить работу в этом направлении, — уверена председатель рабочей группы.