Оренбуржцы, которые не могут выехать за пределы области на праздники и выходные, заняты поиском уголков, где можно отдохнуть культурно. Оренбург, Бузулук, Орск и другие города располагают большим числом мест отдыха, которые начинают готовить к сезону ещё весной.
Оренбургские пляжи делятся на те, где можно лишь загорать и те, где возможны ещё и водные процедуры. Чтобы быть пригодным для купания, водоём должен отвечать ряду требований, таких как показатели воды по микробиологии, безопасность дна и берега, наличие определённой инфраструктуры.
Уже прошло девять дней лета и лишь восемь пляжей на территории Оренбургской области официально разрешены для посещения, об этом сообщается на сайте МЧС. По состоянию на 15:00 8 июня 2018 года освидетельствование прошли:
ПЛЯЖИ ОРЕНБУРГА
- Пляж Радуга г. Оренбург, ул. Бр. Коростылевых, район автомобильного моста
- Пляж «Майорка», Сакмарский район, 30 км от Оренбурга.
- Городской пляж, г. Оренбург, р.Урал, район пешеходного моста
ПЛЯЖИ ОРСКА
- Пляж оз. Песчаное, ООО «Уралснаб», г. Орск, Ленинский район, парк Строителей.
- Пляж «Детский», г. Орск, Ленинский район, река Урал (правый берег), в 50 метрах от малого моста выше по течению.
ПЛЯЖИ БУЗУЛУКА
- Городской пляж, г. Бузулук, р. Самара, правый берег от автомобильного моста по ул. О. Яроша.
- участок купания детей ДОЛ «Буревестник», ДОЛ «Буревестник», г. Бузулук, ул. Лесная поляна, 2 в 700 местах от корпуса №1 р. Самара
- участок купания детей ДОЛ «Буревестник», ДОЛ «Буревестник», г. Бузулук, ул. Лесная поляна, 2 в 270 метрах от корпуса №2 р. Самара