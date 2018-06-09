Оренбуржцы, которые не могут выехать за пределы области на праздники и выходные, заняты поиском уголков, где можно отдохнуть культурно. Оренбург, Бузулук, Орск и другие города располагают большим числом мест отдыха, которые начинают готовить к сезону ещё весной.

Оренбургские пляжи делятся на те, где можно лишь загорать и те, где возможны ещё и водные процедуры. Чтобы быть пригодным для купания, водоём должен отвечать ряду требований, таких как показатели воды по микробиологии, безопасность дна и берега, наличие определённой инфраструктуры.

Уже прошло девять дней лета и лишь восемь пляжей на территории Оренбургской области официально разрешены для посещения, об этом сообщается на сайте МЧС. По состоянию на 15:00 8 июня 2018 года освидетельствование прошли:

ПЛЯЖИ ОРЕНБУРГА

Пляж Радуга г. Оренбург, ул. Бр. Коростылевых, район автомобильного моста Пляж «Майорка», Сакмарский район, 30 км от Оренбурга. Городской пляж, г. Оренбург, р.Урал, район пешеходного моста

ПЛЯЖИ ОРСКА

Пляж оз. Песчаное, ООО «Уралснаб», г. Орск, Ленинский район, парк Строителей. Пляж «Детский», г. Орск, Ленинский район, река Урал (правый берег), в 50 метрах от малого моста выше по течению.

ПЛЯЖИ БУЗУЛУКА