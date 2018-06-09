Накануне вечером в Оренбурге произошел пожар в новом жилом 6-этажном доме по адресу: ул. Челюскинцев, 17/4.

На ликвидацию пожара были направлены силы и средства местного пожарного гарнизона, 11 единиц техники и 32 человека личного состава.

На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило открытое горение на балконе третьего этажа. Едкий дым стремительно распространялся по подъезду и жилым помещениям. Этажом выше на балконе стояли двое подростков и просили о помощи. Помощник начальника караула Кобзев В.Р, командир отделения Костюков А.В, старший пожарный Насекин С.М. и пожарный Акульшин В.А. установили трёхколенную лестницу и помогли ребятам (2010 и 2007 г.р.) спуститься на землю.

Параллельно при помощи автоколенчатого подъёмника с 6 этажа были спасены мужчина и женщина, а звеном газодымозащитной службы (начальник пожарно-спасательной части № 2 Родин С.А., начальник смены СПТ ОФПС-9 Гришин А.Ю и начальник караула ПСЧ-3 Греков В.В.) из задымлённого подъезда на свежий воздух вывели ещё трёх человек, в том числе 4-летнюю девочку.

В 17:25 пожар был ликвидирован, его площадь составила всего 2 кв м. Огонь повредил внутреннюю отделку коридора, балкона общего пользования и мусор.

По факту пожара проводится проверка, сообщили в МЧС.