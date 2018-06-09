8 июня, в Бузулуке состоялось заседание «круглого стола» по вопросам межрегионального взаимодействия в сфере здравоохранения.

В мероприятии приняли участие делегации Оренбургской и Самарской областей – представители региональных минздравов, учреждений здравоохранения, медицинских вузов. Оренбургскую делегацию возглавила заместитель министра здравоохранения области Юлия Балтенко.

В ходе встречи состоялся конструктивный диалог – собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия по оказанию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям сопредельных районов соседних областей.

Как подчеркнула Юлия Балтенко, по сути встреча стала юридическим оформлением давно сложившегося и взаимовыгодного сотрудничества соседних регионов. Единый полис медицинского страхования позволяет россиянам получать необходимую медицинскую помощь в любом регионе страны. Главное, чтобы она была своевременной и качественной. Жители Оренбуржья обращаются в клиники Самары, население Самарской области приезжает в наш регион.

В частности, на западе Оренбуржья успешно работают центры гемодиализа. Их мощностей хватает, чтобы оказывать жизненно важную помощь пациентам соседней области. Со стороны самарских специалистов есть возможность оказать поддержку соседям, нуждающимся в кардиохирургической помощи. Также актуально укрепление сотрудничества медицинских вузов, действующих в областных центрах. Еще одно направление взаимодействия – обмен опытом.

Заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко отметил важность обмена информацией о новых технологиях, методиках лечения, которыми овладели коллеги соседних регионов.

– В Оренбуржье можно перенять опыт по организации работы межмуниципальных центров, оказания помощи жителям отдаленных территорий. Успешно работает Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза», – уточнил Сергей Вдовенко. – В Самаре имеются хорошие наработки по гериатрии (медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста), и это очень актуально сегодня, когда взят курс на активное долголетие. Также есть хорошие перспективы сотрудничества с коллегами из Оренбуржья в плане оказания помощи детям с врожденным пороком сердца. Такая патология выявляется в ходе пренатальной (дородовой) диагностики, и будущая мать может быть заблаговременно направлена в Самару, где малыш будет прооперирован сразу после появления на свет.

Участники встречи были единодушны в том, что границы субъектов Российской Федерации не являются препятствием для получения гражданами медицинской помощи. Жители сопредельных муниципальных образований должны лечиться там, где им удобнее, ближе территориально. Ведь известно, что медицина не знает границ.

Итогом встречи стало подписание «Соглашения о сотрудничестве в сфере охраны здоровья граждан» между министерством здравоохранения Оренбургской области и министерством здравоохранения Самарской области. Положено начало взаимовыгодному сотрудничеству в интересах пациентов.