По доходам бюджет Оренбургской области за 2017 год исполнен в сумме 75,4 миллиарда рублей – на 100% к утвержденным назначениям. Об этом и других основных бюджетных показателях шла речь на публичных слушаниях, которые прошли в Законодательном Собрании области.

Как отметил заместитель министра финансов региона Дмитрий Кулаков, в структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают: налог на прибыль организаций (41,5%), налог на доходы физических лиц (28,6%), налог на имущество организаций (15,9%) и акцизы по подакцизным товарам (8,7%). По сравнению с 2016 годом по многим налогам отмечен рост. Так, зачисления от налога на прибыль организаций увеличились на 1,3 млрд руб.

Расходы областного бюджета в 2017 году составили 75,5 млрд руб. Основные средства были направлены на социальную политику, образование, здравоохранение, что подтверждает социальную направленность бюджетных расходов. Финансирование поддержки сельского хозяйства, с учетом субсидий из федерального бюджета, составило 3,6 млрд руб., всех видов транспорта, вместе с межбюджетными трансфертами – 600 млн руб., дорожной деятельности и осуществления безопасности дорожного движения – 8,9 млрд руб.

Областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 52,7 млн рублей.

Государственный внутренний долг региона по сравнению с 1 января 2017 уменьшился на 1,4 млрд рублей и по состоянию на 1 января этого года составил 27 миллиардов.

Отмечено, что формирование доходной части областного бюджета в прошлом году осуществлялось в условиях сохраняющегося замедления темпов экономического развития, обусловленного нестабильностью мирового рынка нефти и продолжением действия экономических санкций. Но в соответствии с заключением Счетной палаты первоочередные обязательства Оренбургской области выполнены в полном объеме.