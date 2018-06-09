Декан ОГАУ и его зам осуждены за вымогательство крупной взятки от студентки

7 июня Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего декана одного из факультетов Оренбургского государственного аграрного университета и его 49-летнего заместителя. Они признаны виновными в вымогательстве. Теперь им придется выплатить по 3 млн. рублей. Кроме того им запрещено занимать прежние должности в течении 4 лет.

В прошлом году преподаватели вымогали у студенти взятку в размере 56 тысяч рублей, в случае отказа от выплаты, ей обещали созданием трудностей по одному из предметов и даже отчислением из университета. Девушку даже заставили собственноручно написать заявление об отчислении.

7 декабря студентка передала деньки преподавателям. Все это происходило под надзором правоохранителей. Коррупционеры были задержаны.