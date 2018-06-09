Сельсовет обязали ликвидировать незаконную свалку возле Татарской Каргалы

В августе 2017 года прокуратурой Сакмарского района проведена проверка исполнения природоохранного законодательства.

В ходе проверки установлено, что в 5 км от с. Татарская Каргала, с кадастровым номером 56:25:1405001:89, за многие годы образовалась несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, представленная мусором и отходами различного происхождения в виде бытовых, строительных, картона, пластмассы, полиэтилена, битого стекла и прочее. Общая территория свалки составила 66 270 кв.м.

В связи с чем, прокуратурой района в Сакмарский районный суд направлено исковое заявление о признании бездействия администраций МО Сакмарский район, МО Татаро-Каргалинский сельсовет по ликвидации несанкционированной свалки незаконным, а также об обязании, администрации организовать мероприятия по ликвидации свалки в срок до 1 января 2019 года

Решением Сакмарского районного суда от 10 мая 2018 года исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.