В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» 9 июня в дневное время выполняются работы на следующих участках:

— пр. Гагарина (от ул. Луговой до развязки в створе Нежинского шоссе) — производится монтаж бортового камня;

— ул. 34-я Линия (от ул. 31-я Линия до ул. Мира) — производится отсыпка обочин;

-ул. Лесозащитная (включая кольцевую развязку ул. Мира до дома № 18 по ул. Лесозащитной) — проводится установка бортового камня;

— ул. Кирова (от ул. 8 Марта до ул. Советской) — проводится установка бортового камня;

-ул. Карачинская (от ул. Маршака до ул. Чехова) — проводится устройство тротуара;

— ул. Никитина — проводятся дорожные работы;

— ул. Яицкая (от ул. М. Джалиля до ул. Казаковской) — проводится устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;

— от пр. Больничного, 4 к ул. Мало-Мельничной — проводятся дорожные работы;

Также продолжается строительство пр-да Северного от ул. Автомобилистов до ул. Театральной — проводится устройство тротуара, установка бортового камня, рекультивация земель.

Продолжается строительство ул. Саморядова (от ул. Поляничко до ул. Бр.Хусаиновых) — ведутся земляные работы и устройство ливневой канализации.

Выполняется строительство ул. Бр. Хусаиновых (от пр-да Северного до ул. Саморядова) — ведется переустройство силового камня.

Также в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета на 2018 год проводится устройство тротуара, завершающие работы на ул. Родимцева,1,3,5,7.

В зависимости от погодных условий график может меняться.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и обращается к автомобилистам с просьбой по возможности выбирать пути объезда.