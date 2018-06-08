Пляж на Урале готов к открытию купального сезона

8 июня в Оренбурге надзорные органы допустили к эксплуатации главный городской пляж на Беловке.

Директор МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство» Сергей Балдин рассказал журналистам о работе, проведенной УЖКХ администрации города Оренбурга.

— В настоящий момент закончен комплекс мероприятий по благоустройству пляжа: завезли песок, установили малые архитектурные формы, провели водолазную очистку акватории реки. Также получено положительное заключение Роспотребнадзора по состоянию воды и песка на данной территории. Дежурство спасательных служб по традиции организовано на противоположном берегу реки Урал.

В зависимости от погодных условий условный сигнал для посещения пляжа будет меняться: желтый флаг даст добро на купание, а черный шар предупредит об обратном.

По мнению старшего государственного инспектора МЧС России по Оренбургской области Константина Морковцева, городской пляж на Беловке готов к эксплуатации.

— Нами проверена техническая документация, в том числе акт водолазного обследования, заключение санэпидстанции. Спасатели прошли подготовку и аттестованы на мероприятия по спасению людей. Техническое состояние пляжа хорошее. Границы пляжа обозначены, с двух сторон установлены знаки о запрете купания.

Следует отметить, что пляж на Красной площади также будет сдан в самое ближайшее время. Гостям и жителям города, желающим отдохнуть на пляже, остается лишь соблюдать чистоту и порядок.