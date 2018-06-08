8 июня на набережной реки Урал состоялось выездное совещание представителей Администрации города Оренбурга и руководителей предприятий Оренбургского территориального управления ЮУЖД.

Стороны обсудили вопрос восстановления пандуса, который был перекрыт на время проведения ремонтных работ по благоустройству набережной.

— Комментируя ситуацию, связанную с закрытием пандуса на станции «Комсомольская» Оренбургской детской железной дороги могу сообщить следующее, — говорит заместитель главного инженера Южно – Уральской железной дороги Сергей Астаев, — в связи с проведением ремонтно-бетонных работ на станции по восстановлению лестницы, пандус был временно перекрыт. Эксплуатация пандуса будет возможна после его восстановления в ближайшее время за счет РЖД.

— Сам пандус будет сделан из дерева, — добавляет начальник департамента градостроительства и земельных отношений Сергей Бренев. – Это будет временная конструкция до момента реконструкции самого здания станции. Пандус будет выполнен с необходимым уклоном, закруглением и еще одним пролетом, как и положено по нормативам.