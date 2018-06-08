Налоговая амнистия по страховым взносам

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ» для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые ранее занимались предпринимательской деятельностью, а также адвокатов, нотариусов и иных лиц, которые занимаются или ранее занимались частной практикой, признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию недоимка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды России за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, в размере, определяемом как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда (8 МРОТ), тарифа страховых взносов и количества месяцев и (или) дней осуществления деятельности, а также соответствующая сумма по пени, начисленная на указанную задолженность.

Списание указанной задолженности по страховым взносам производится только после получения необходимых сведений от органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

Списание задолженности осуществляется налоговыми органами самостоятельно, без участия налогоплательщика. Дополнительно обращаться в налоговые органы не нужно.

В соответствии с указанным Федеральным законом более 8,5 тысяч плательщиков страховых взносов Оренбургской области попали под так называемую «налоговую амнистию». Сумма списанной задолженности по страховым взносам в размере 8 МРОТ, исчисленной Пенсионным фондом Российской Федерации за 2014 и 2015 годы, составила более 1, 5 млрд. рублей.

В настоящее время работа по списанию задолженности налоговыми органами продолжается, так как предельные сроки списания задолженности законодательством не установлены.

В случае, если задолженность по страховым взносам в размере 8 МРОТ за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, не списана, налогоплательщику необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда либо в инспекцию по вопросу проведения сверки.