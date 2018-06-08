В июне оренбуржцы получат новую форму квитанции за жилищно-коммунальные услуги

Приказом Минстроя России утверждена новая форма платежного документа. Она разработана в связи с переносом расходов на ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирных домах, из состава платы за коммунальные услуги — в плату за содержание. Впервые обновленную квитанцию за ЖКУ собственники смогут получить уже в июне.

В данном платежном документе жители смогут увидеть больше информации, чем ранее. Теперь по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества, можно будет увидеть и тариф, и потребленный за месяц объем, и итоговую сумму.

Отдельно прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или ТСЖ), размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента и размер долга. Помимо этого в документ добавлены два дополнительных поля для идентификаторов, сформированных в государственной информационной системе ЖКХ, — это идентификатор платежного документа и единого лицевого счета. С его помощью можно проверить достоверность квитанции.

В то же время исчезли два раздела, касающиеся взносов за капремонт: «расчет размера взноса на капитальный ремонт» и «информация для внесения взноса на капитальный ремонт». Теперь вся информация по капремонту прописана в разделе, где указан размер платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги.

В ведомстве рассчитывают, что это позволит сделать для собственников плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, которая появляется в их квитанциях ежемесячно, более понятной и прозрачной. Прошлая форма квитанции, которая была утверждена в конце 2014 года также приказом Минстроя России, теперь утратила силу.

Кроме того, с июня запрещено размещать рекламу на квитанциях за квартиру и коммунальные услуги, в том числе на их оборотной стороне. Исключение сделано лишь для социальной рекламы и справочно-информационных сведений.