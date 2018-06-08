Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства по ЖКХ и водным ресурсам Дмитрий Аниськов 7 июня провел областное селекторное совещание, посвященное актуальным задачам сферы ЖКХ Оренбургской области. Рабочее заседание прошло в режиме видеоконференции с участием представителей муниципалитетов и Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области.

В числе первых обсуждалась тема подготовки к предстоящему отопительному сезону. Всего на территории региона эксплуатируется 2,5 тысячи котельных, обеспечивающих теплом 16,3 тысячи многоквартирных домов и более 4,5 тысячи социальных объектов. До 30 июня в муниципалитетах будут сформированы комиссии, которым предстоит оценить степень готовности территорий к отопительному сезону 2018-2019 годов. В состав комиссий войдут и представители Ростехнадзора. На особом контроле – формирование нормативного запаса материально-технических ресурсов и запасов топлива на объектах энергетики.

На качество подготовки к отопительному сезону влияет и наличие задолженности у предприятий ЖКХ за потребленные энергоресурсы. По состоянию на 7 июня 2018 года общий долг составляет 1,86 млрд руб., в том числе за газ – 1, 03 млрд руб., электроэнергию – 327,7 млн руб., покупную тепловую энергию – 509,5 млн руб.

— Основную часть общей задолженности составляет долг за газ. Несмотря на большой объем работы, проводимой Правительством региона по снижению существующей задолженности, ряд организаций области не выполняют в полном объеме свои обязательства перед поставщиком ресурса, — отметил Дмитрий Аниськов. — Данный вопрос находится на контроле как у руководства области, так и в Правительстве РФ, поэтому на главах муниципалитетов лежит большая ответственность за своевременное выполнение утвержденного графика погашения задолженности за газ.

Также участники совещания обсудили ход реализации краткосрочного плана по капитальному ремонту многоквартирных домов. Представителям муниципалитетов напомнили о необходимости своевременного предоставления данных о многоквартирных домах для актуализации региональной программы капремонта. Речь шла и об участии органов местного самоуправлении в финансировании проведения ремонтных работ.